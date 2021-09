Si hay algo que sabe hacer el ministro de Turismo de Chubut, Néstor “Quique” García es turismo. Días pasados, hubo una reunión con los representantes municipales de Turismo de los municipios de Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Puerto Pirámides, Gaiman y Dolavon. Al parecer el despacho de García es muy pequeño y por ello, en lugar de reunirlos a todos en la capital provincial en un contexto formal, el Ministro prefirió un lugar más acogedor, el Viejo Molino Harinero de Dolavon, un emprendimiento turístico que es el deleite de muchos turistas de la zona para pasar un buen día y degustar platos exquisitos. Resulta que “Quique” es un turista ejemplar, siempre dispuesto a destinar el exiguo presupuesto de su cartera a reunirse en aquellos lugares que se quieren promocionar. Al parecer una buena campaña en redes sociales mostrando a comensales felices en el Viejo Molino, o cualquier otro emprendimiento exitoso por el gran esfuerzo que hacen los prestadores con inversiones privadas no sería suficiente, o quizá ayudarles a los inversores con beneficios impositivos tampoco sería la mejor estrategia. No, el ministro turista, elige estos sitios para armar reuniones de trabajo en las que decide la política de Turismo de Chubut, poniendo a los prestadores en el incómodo compromiso de alimentarlo a él y otros funcionarios públicos como gentileza por su aporte a la promoción turística. Así las cosas, cuando Quique no se reúne en Buenos Aires con los representantes patagónicos, elige algún destino turístico paradisíaco de Chubut para sus opíparos cónclaves gastronómicos. Después de todo, no se puede difundir lo que no se conoce, sería la premisa del bien alimentado funcionario que, según revelan fuentes confiables, es muy diestro en cuanto a usufructo de viáticos.