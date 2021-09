Tres meses de prisión para el conductor ebrio que atropelló y abandonó a una mujer

La jueza de garantías de, Rawson, Karina Breckle, resolvió tres meses de prisión preventiva contra Hugo Cubilla, el conductor del Renault Megane que colisionó contra una motociclista que, como consecuencia del accidente, perdió su pie izquierdo en un hecho ocurrido en la madrugada del miércoles pasado, en el Puerto de Rawson.

De proseguir el proceso penal bajo la calificación escogida por el fiscal general Fernando Rivarola, el conductor del auto podría purgar una pena de efectivo cumplimiento. El hecho según las circunstancias que se investigan, fue caratulado como “lesiones graves culposas, agravado por el uso de un vehículo automotor, el consumo de alcohol y el abandono de personas”.

Para el fiscal Rivarola y la jueza de garantías Breckle, el conductor del auto podría fugarse durante el proceso o, en tal caso, entorpecer la investigación si se tiene en cuenta que, al abandonar el lugar apenas producida la colisión, borró huellas de interés para saber lo ocurrido. Además se consideró que no tiene arraigo en la zona por lo que se presupone que podría fugarse durante el proceso. “El daño producido no tiene reparación”, manifestó la flamante jueza de garantías al describir la gravedad de las heridas que sufrió Julieta López, de 26 años de edad, conductora de la motocicleta. Cabe destacar que según lo informado por los investigadores, su estado de salud sigue siendo grave y que además seguirá sometida a intervenciones quirúrgicas.

Para la jueza, de acuerdo a lo reconstruido por los investigadores a través de testigos, policías que lo observaron al volante del vehículo y cámaras de seguridad, Cubilla conducía su auto de manera zigzagueante, acelerando y provocando muchas faltas de tránsito. “Frente a Acuavida giró en U en un lugar no habilitado y luego de traspasar la rotonda de los pescadores, invadió el carril contrario y en forma sorpresiva colisionó con el frente lateral izquierdo del vehículo con la moto que conducía la mujer. Luego del impacto arrastró a la moto y al cuerpo de la víctima por una distancia de aproximadamente diez metros. La moto quedó incrustada en el paragolpes, motor y rueda delantera izquierda, en la zona de ripio de la banquina”, se indicó en la audiencia al momento de describir el hecho.

Agrega que Cubilla “tenía pleno conocimiento que conducía en estado de ebriedad, con un nivel aún no establecido pero superior al límite legal”. Más adelante indica que “viendo la situación en la que había colocado a la víctima y sin que ésta pudiera contar con el auxilio de otras personas, voluntariamente abandonó el vehículo y a la víctima dejándola librada a su suerte, gravemente herida”.

Según se supo en la audiencia, Cubilla ya había sido detenido y multado conduciendo en estado de ebriedad e incluso, se le había retirado el carnet de conductor.

La investigación estará a cargo de la fiscal general de Rawson Florencia Gomez.