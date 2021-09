Trabajadores de la Secretaría de Pesca reclaman un aumento salarial

Los trabajadores de la Secretaría de Pesca de Chubut realizaron esta mañana una protesta en reclamo de un incremento salarial. «No tenemos un aumento desde el 2019, pedimos una recomposición salarial. Cuando cerramos paritarias en abril de 2019, habíamos firmado que volvíamos a reunirnos en septiembre de ese año y desde ese momento no tuvimos más nada, dijo Jorge, uno de los delegados de los trabajadores.

Según indicó, habría un aumento salarial del 12,5 por ciento ya firmado, pero el expediente se encuentra frenado en el Ministerio de Economía: «Tuvimos una reunión con el secretario de Pesca donde se habló de este tema, pero solo duró seis minutos y no llegamos a ningún acuerdo y a partir de ahí se cerraron todas las puertas de diálogo».

En este contexto, el delegado de los trabajadores de la Secretaría de Pesca aseguró que, si no hay acuerdo, mañana se profundizará la medida y no descartan cortar el ingreso al puerto de Rawson.