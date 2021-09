Puratich denunció amenazas y extorsiones del SISAP

El ministro de Salud y precandidato a diputado nacional, Fabián Puratich, criticó nuevamente la medida de fuerza que inició esta mañana el Sindicato de Salud Pública (SISAP), que se extenderá por 120 horas y denunció intimidaciones por parte del integrantes del gremio. «Es un paro claramente político, con amenazas, con extorsiones que el mismo secretario General y que él mismo lo confesó a través de una radio, que se había juntado conmigo y que me ´sugirió´ lo que me iba a pasar si era precandidato. Me amenazó y ahora lo está cumpliendo, esa es la realidad».

Mensajes

El ministro aseguró que el SISAP «está jugando políticamente, no sé para qué partido, pero sí sé que se han reunido con precandidatos a diputados de otros espacios políticos para avisarles lo que me iban a hacer a mí. Entonces, claramente hay una decisión política de jugar en contra y perjudicar al sistema de salud». Según dijo, el ministro ya realizó la correspondiente denuncia en la Justicia Penal: «También les pasé los mensajes amenazantes diciéndome que ya me van a encontrar en la calle y que tienen un regalito para darme a mí y al grupo de alcahuetes que me acompaña. Todas esas cosas que me escriben con nombre y apellido ya las presenté a la Justicia».

Soluciones

En este contexto, Puratich señaló que el paro «solo tiene repercusión en Trelew» y que «el 85 por ciento del personal de salud está al día con los sueldos. Por eso han sacado de la discusión todas las mentiras que venían diciendo como las recategorizaciones, trienales, la precarización laboral, que son todas cosas que hemos llevado adelante y hemos mejorado. Hoy quedan dos discusiones, una es la deuda que ya se ha firmado y se va a pagar a partir del mes de noviembre y la otra es la paritaria salarial que no es responsabilidad del Ministerio de Salud».