Productores del VIRCh plantean falta de financiamiento para mejorar los sistemas de riego

El presidente del Clúster Ganadero VIRCh, Fernando López Olaciregui, analizó la crisis hídrica que atraviesan Chubut y otras provincias argentinas, en el marco de un escenario regional e incluso internacional.

En diálogo con AzM Radio, remarcó que «acá tenemos sequía y, claramente, la Comarca no es ajena a ello; hay zonas bastante afectadas como Patagones, Viedma, todo el sur, Córdoba, entre otras».

«Sin agua, no hay producción»

Asimismo, López Olaciregui sostuvo que «las reservas en el Dique están garantizadas en cuanto al agua, y con lo expuesto en la Ley de Emergencia Hídrica no debería haber problemas en la producción siempre y cuando haya un uso racional y lo más consciente posible», sumando a ello que «siempre está en cierto riesgo la producción ya que, si no hay agua, no hay producción de pasto ni de animales, pero este año, aparentemente, no sería el caso; agua habrá, claramente habrá que hacer un uso lo más racional posible».

Cuidar el recurso

El titular del Clúster reconoció que «estamos en una situación crítica y vamos a tener reuniones con todos los actores involucrados a nivel comarcal, con eje en este tema; y vamos a ser mucho más cuidadosos con el uso del agua, porque no podemos poner en riesgo nuestra fuente de ingresos» y agregó que «nuestra obligación es hablar con todas las instituciones intermedias, con los productores, apoyar lo que dice la Ley de Emergencia Hídrica, y nuestra responsabilidad pasa por allí».

Expandir las áreas de riego

«Herramientas técnicas hay, como por ejemplo el riego por aspersión para cultivos extensivos, riego por goteo para cultivos hortícolas; riegos mecanizados para parcelas chicas que se adaptan a la superficie de cada productor. En el caso del VIRCh, hay energía y una excelente red de canales, con lo cual pasar de una situación de riego por inundación a una por mecanización es totalmente factible, incluso se puede pensar en expandir el área de riego con esta misma agua, lo que falta es financiamiento que permita, a largo plazo, poder instalar estos sistemas de riego en un campo o chacra, y eso hoy no está», planteó López Olaciregui en relación a la viabilidad del riego ante lo limitado del recurso acuífero.

Pedido a las autoridades

Finalmente, señaló que «el agua que entra al sistema de riego es tres veces más de la que se usa, esto quiere decir que casi el 60% del agua vuelve al mar, no hay un problema de falta de agua», añadiendo que «hay que ver lo que sucede con el uso de la misma; entonces, tendríamos que insistir a las autoridades, como parte de nuestra responsabilidad y búsqueda de mejor, para que haya medidas que permitan ahorrar agua y expandir el sistema de riego al mismo tiempo».