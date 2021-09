PASO 2021: una elección atípica por la pandemia

Este domingo se vota en todo el país y en un contexto sanitario particular. En esta ocasión, es atípico todo el proceso por realizarse en medio de la pandemia de coronavirus. Las campañas electorales fueron diferentes y la concurrencia a las escuelas, el ingreso al cuarto oscuro, y hasta el cierre del sobre deberá hacerse bajo protocolos de ordenamiento sanitario. No habrá colas dentro de los establecimientos y extenderían el horario de apertura de los lugares de votación.

Las personas contagiadas o aisladas por presentar síntomas o haber sido contacto estrecho de pacientes con coronavirus están eximidas de votar. Quienes no concurran a sufragar por los motivos anteriormente nombrados, deberán presentar la certificación médica para justificar su ausencia.

En el caso de que un elector se presente a votar y manifieste algún síntoma de COVID, no se permitirá su ingreso al establecimiento y el delegado electoral labrará un acta al respecto.

Recaudos

A efectos de evitar la manipulación de documentación, se solicitará que la persona muestre su DNI y lo apoye en la mesa. Es importante que el día de la elección la persona lleve su propio bolígrafo para firmar el padrón y no utilice su lengua, ni saliva para cerrar el sobre, sino pegamento o introduzca la solapa dentro del sobre. Luego de introducir el sobre en la urna, la persona deberá recoger el troquel y su DNI de la mesa.

Por su parte, la autoridad de mesa podrá indicar al elector que se baje momentáneamente el barbijo para corroborar su identidad. Solo en el caso de que sea estrictamente necesario, se permitirá el ingreso con acompañantes a los lugares de votación.

Facilitador sanitario

El facilitador sanitario es un integrante del comando electoral que se desempeña en cada establecimiento de votación. Se encarga de: Ordenar el ingreso de los votantes; constatar el correcto uso de tapabocas; hacer respetar el distanciamiento social de 2 metros entre las personas; limitar la capacidad de personas en los lugares de votación.

Electores con prioridad

Los adultos mayores e integrantes de grupos de riesgos podrán votar con prioridad desde las 10.30 hasta las 12.30. Quienes formen parte del grupo de riesgo deberá demostrarse mediante el comprobante que indique la CNE.

Chubut con un padrón de 448.753 votantes

En Chubut hay 448.753 habitantes habilitados para votar en las elecciones legislativas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán este domingo 12 de septiembre. Los votantes se distribuirán en 1.338 mesas, que estarán repartidas en 245 establecimientos, como escuelas, gimnasios municipales y otros, en todas las ciudades y localidades de la provincia.

Los electores podrán acercarse desde las 8 y 18 a emitir su voto, con el fin de elegir a los candidatos a senadores y diputados nacionales para las elecciones generales a celebrarse el domingo 14 de noviembre.

Ventilarán los cuartos oscuros

Se le recomienda a cada votante mantener la distancia social de dos metros con otras personas, llevar su lapicera, no cerrar el sobre con saliva sino introducir la solapa en el interior del mismo, evitar tocar la urna y utilizar cubre boca. Se ventilará regularmente los ambientes cerrados, al menos 15 minutos cada 2 horas.

Podrán emitir el sufragio todos los argentinos desde los 16 años de edad. Es importante recordar que el voto es voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años y también para los mayores de 70. Es obligatorio, en cambio, para quienes estén comprendidos entre los 18 y 70 años.

Estricto protocolo sanitario

La Cámara Nacional Electoral determinó una franja horaria de prioridad para las personas con factores de riesgo ante el virus, que deberán acreditarlo mediante un comprobante. Las demás personas no tienen prohibido ir, pero deben saber que en ese horario la prioridad es para ese grupo en particular.

Los votantes formarán una fila, de acuerdo a la mesa de sufragio que les corresponda, fuera del establecimiento, si es que la capacidad dentro del mismo no permite respetar el distanciamiento social.

Los ciudadanos no entregarán su DNI al presidente, sino que lo colocará sobre la mesa para que lo constaten las autoridades. El presidente de mesa podrá solicitar que se quiten momentáneamente el barbijo para verificar su identidad, si tiene alguna duda con el documento.

Las autoridades de mesa tampoco tocarán el sobre, sino que el votante lo tomará directamente de una pila. Los sobres no deben ser entregados a los fiscales para que los firmen, sino que los que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos y evitar tocarlos con sus dedos.

Las personas que a las 18 aún permanezcan en el exterior del local de votación recibirán un número de parte de la autoridad electoral, para de esta manera asegurar su sufragio luego de la hora del cierre del comicio.

Operativo

El operativo de distribución y recolección, al término de la jornada, estará a cargo de personal del Correo Argentino.

El personal de Gendarmería Nacional estará a cargo de brindar la seguridad y custodia en los comicios electorales, mientras que la Policía del Chubut destinará aproximadamente 850 efectivos para custodiar el perímetro de cada establecimiento habilitado para votar, realizar patrullajes, relevos y guardias para recibir la notificación de los ciudadanos que tengan que justificar el “no voto”.