No irá preso el conductor que volcó y provocó la muerte de uno de sus empleados

Un hombre de Puerto Madryn está siendo enjuiciado por el delito de homicidio culposo por el accidente que se produjo cuando conducía una camioneta que al volcar en mayo del año 2018, en la ruta 25 entre Rawson y Trelew, provocó la muerte de uno de sus empleados, Matías Galech de 22 años, en el momento en que se dirigían a trabajar hacia el puerto de Rawson a la pesquera Conarpesa a realizar trabajos de metalúrgica.

El accidente se produjo el pasado 18 de agosto cerca de las 7 de la mañana cuando Rubén Pérez conducía la camioneta Chevrolet S10 doble cabina que había partido desde Puerto Madryn con destino final la planta Conarpesa en el Puerto de Rawson. Llevaba cinco ocupantes. El despiste, derrape y vuelco (se estima que dio dos tumbos), se produjo en plena recta a unos 7 kilómetros desde la ciudad de Trelew por la ruta 25. Las pericias determinaron que el vuelco se debió a fallas humanas por parte del conductor.

Desde el Ministerio Público Fiscal representado en este caso por el fiscal Fernando Rivarola y la Procuradora fiscal Eugenia Domínguez encuadraron el caso como “homicidio culposo en calidad de autor”. Para la fiscalía el imputado perdió el dominio del vehículo y por esta mala maniobra se produjo el accidente, en consecuencia la muerte del joven. Rivarola indicó que la conducta del imputado durante el proceso no fue adecuada y esto quedó documentado. La fiscalía pidió la pena de dos años y seis meses de prisión, más la inhabilitación de cinco años para conducir vehículos.

Por su parte, el defensor Fabián Gabalachis refirió durante el debate que “la situación no se debe relacionar con el sueño o cansancio y agrego que ningún testigo menciono tal situación y en la declaración del imputado dijo “que cuando estaba cansado entregaba el volante a otro”. El defensor Gabalachis pidió su absolución y en forma subsidiaria “la pena de dos años de prisión más la inhabilitación por cinco años”.

El imputado se llama Rubén Pérez y la victima del accidente fue Matías Galech. El primero en declarar en el juicio ante el juez de garantías Gustavo Castro, fue el oficial de la Policía provincial Rodrigo Calfupán que dio cuenta del lugar donde se produjo el accidente, a unos 8 kilómetros de Rawson, en medio de una recta. El accidente se produjo minutos antes de las 7 de la mañana y la camioneta Chevrolet S10 con los trabajadores, se conducía en sentido hacia la capital provincial.

Alcoholemia negativa

El despiste, derrape y vuelco (se estima que dio dos tumbos), se produjo en plena recta a unos 8 kilómetros desde la ciudad de Trelew por la ruta 25. Las pericias determinaron que el vuelco se debió a fallas humanas por parte del conductor. El análisis de alcoholemia realizado en el conductor imputado, dio resultados negativos.

Conducción “negligente”

La investigación estuvo a cargo en su momento del ex fiscal general Osvaldo Heiber que según planteó en la acusación, Pérez actuó de manera “negligente debido a la falta de atención, cuidado y prevención que lo llevó a la pérdida efectiva del control del rodado”. En el juicio oral y público que se realiza en la Oficina Judicial de Rawson, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Fernando Rivarola y la procuradora fiscal Eugenia Domínguez. El imputado es asistido por el defensor particular Fabián Gabalachis.

La mayoría de los ocupantes, iban durmiendo, según destacaron en sus respectivos testimonios. En el vehículo viajaban, su conductor de 46 años, la víctima de 22, el padre del joven fallecido, Javier Galech, además de Emilio Loncón y Damián Ríos.

En el debate el primero en declarar fue el oficial Rodrigo Calfupán que arribó al lugar del accidente. También declararon otros policías que realizaron pericias, entre ellas la sargento de la policía provinciala Ema Flores que efectuó tareas de fotografía en función de las pericias en el lugar del accidente.

Declaró el padre de la víctima

También declaró Javier Galech, que viajaba en la camioneta junto a su hijo y los otros tres trabajadores. Dio cuenta de las circunstancias del viaje desde Puerto Madryn, que no llevaba cinturón de seguridad y que no recordaba si su hijo iba atado con el cinturón.

Cree que el conductor de la camioneta “mordió la banquina” y que generalmente lo hacía “rápido”. Dijo que colaboró en retirar a su hijo que “estaba muy golpeado y no respiraba”. “En el momento del accidente Pérez me dijo que la camioneta se la había ido, nada más. Después nunca más hablamos”, indicó. “Que se haga Justicia, a mi hijo no lo voy a recuperar más y lo que pasó destruyó a mi familia”, manifestó finalmente.