Madryn integrará un corredor de buceo en homenaje a la gesta de Malvinas

Un corredor de buceo turístico-histórico entre Mar del Plata y Ushuaia, mediante el hundimiento de buques que participaron de la Guerra de Malvinas, comenzó a gestarse desde el Ente Patagonia Turismo, tras una propuesta de comunidades de buceo de cuatro provincias, y esperan concretarlo el año próximo, para el 40º aniversario de la gesta malvinense.

La iniciativa de clubes, escuelas y operadoras de buceo de Las Grutas (Río Negro), Puerto Madryn (Chubut), Ushuaia (Tierra del Fuego) y Mar del Plata (Buenos Aires) será ahora gestionada ante el Ministerio de Turismo y Deportes y el de Defensa.

La idea es hundir con honores al menos cuatro de los buques que la Armada tiene fuera de servicio para su desmantelamiento y que se conviertan en arrecifes artificiales para la práctica del buceo turístico, como ocurre en muchos países, pero en este caso con el agregado de memoria de la gesta de 1982.

Estos arrecifes artificiales se sumarían a los ya existentes en la mayoría de las provincias intervinientes, para conformar el primer parque submarino interprovincial, denominado «Corredor Histórico Malvinas Argentina», precisaron a Télam fuentes del Ente que agrupa a los jefes de Turismo de las provincias patagónicas.

Desde Río Negro, la ministra de Turismo, Martha Vélez, contó a esta agencia que su provincia está «un poco liderando el equipo de trabajo, porque esto surge de un grupo de escuelas de buceo, organizaciones y fundamentalmente por Cota Cero, que es la asociación que opera en Las Grutas».

«De esto -siguió- se hizo eco el intendente (de San Antonio Oeste, Adrián Casadei), la gobernadora (Arabela Carreras) y desde ese lugar comenzamos a buscar una sinergia de trabajo en conjunto con las otras provincias de Patagonia e invitamos a la provincia de Buenos Aires, porque estaría participando Mar del Plata».

Vélez destacó que el proyecto «es muy emblemático porque son barcos que participaron de la gesta», y se eligieron «puertos que han tenido un gran componente de participación en todo lo que fue la Guerra de Malvinas» y aclaró que «es algo que nos cala muy hondo a todos los argentinos porque acá no hay grieta en el tema Malvinas».

Etapas del proyecto

Sobre los pasos a seguir, dijo que está en elaboración un documento con las etapas que se deberían cumplir para concretar el proyecto, que lo presentarán al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, durante la próxima reunión del Consejo Federal de Turismo, el 23 de este mes en San Miguel de Tucumán.

Luego vendrá «el trabajo transversal entre los Ministerios de Turismo y Deportes y de Defensa, porque los barcos son de la Armada» y es esta cartera la que debe aprobar la operación, explicó.

Al respecto, añadió que «la Armada cuenta con toda la logística para poder desarrollar y llevar adelante este proyecto; no solamente de la preparación de los barcos sino también los traslados y los trabajos de hundimiento, que demandan mucha meticulosidad, donde intervienen distintos actores, y toda la parte operativa del hundimiento».

La ministra anunció que antes de fin de año será hundido otro barco pesquero en el parque submarino que existe frente a Las Grutas y resaltó que esos arrecifes artificiales concentran el deporte, el turismo y lo ecológico.

Turismo histórico

Uno de los operadores de ese parque, Claudio Barbieri, quien preside la Asociación Cota Cero, explicó a Télam que la idea surgió durante la pandemia, porque «nosotros vivimos de esto y estábamos pensando cómo generar nuevas alternativas y ofertas de turismo submarino, que acá se conjuga con la historia reciente».

«Queremos poner en valor eso y hacer turismo histórico, generando conciencia a través de turismo, ya sea en lo ecológico y también de los hechos históricos, sobre todo para las nuevas generaciones que tal vez no lo tengan muy en claro», agregó.

El buceador dijo que «el objetivo también de trabajar en conjunto, que tanto nos cuesta a los argentinos, y así juntar a cuatro comunidades de buceo, cuatro provincias, la Nación, distintos ministerios y a la Armada Argentina, me pareció tentador y que valía la pena el esfuerzo».

Barbieri contó que sabían que una serie de naves que participaron de la guerra llegaron al fin de su vida útil «y empezamos a hacer expedientes pidiendo barcos, sabiendo que hay una cuestión de costos importantes que siempre es una traba, y nos enteramos que Puerto Madryn, Mar del Plata y Ushuaia estaban haciendo lo mismo».

«Entonces -continuó- dijimos en lugar de hacer cuatro pedidos por separado hagamos uno en conjunto y amemos un corredor histórico, y así nació la iniciativa».

Además destacó que «esos barcos van a estar debajo del agua y van a ser concientizadores y van a estar formando y explicando a generaciones y generaciones de buzos, y también está el fomento al turismo submarino, con un corredor patagónico que nos pone en el primer plano internacional».

Barbieri señaló que «entre Mar del Plata y Bahía blanca hay unos 12 o 14 buques con valor histórico, y muchos están ocupando un lugar que ellos (la Armada) necesitan para los nuevos buques que se compraron», y aunque no funcionen mantienen tripulaciones y mantenimiento, por lo que «esto sería un alivio para todos, pero sobre todo el objetivo fundamental es mantener viva la gesta de Malvinas».

Fuente: Télam