Luque se reunió con Darío Martínez y gestionó obras de energía y gas

En Capital Federal, el intendente Juan Pablo Luque se reunión con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en donde se gestionaron obras importantes para Comodoro como la posibilidad de que la Secretaría de Energía de la Nación financie proyectos de redes de gas y la construcción del circuito Abásolo-Parque Industrial, que contribuirá al abastecimiento de 7 mil usuarios.

La obra incluirá la construcción de un enlace de media tensión entre la Estación Transformadora Máximo Abásolo (ETMA) y Estación Transformadora Parque Industrial (ETPI). El proyecto tiene el objetivo de responder a la necesidad de crecimiento de la zona sur de Comodoro y mejorar sustancialmente los índices de confiabilidad del sistema en esta área, que incluye el barrio industrial, lugar de asiento de las empresas de servicios petroleros operantes en la región.

Reactivación

La demanda de la ETPI tiene proyectado un incremento de 50 por ciento en los próximos 20 años, debido en gran parte al crecimiento demográfico de la zona sur y oeste de Comodoro. Esta obra permitirá reactivar una gran cantidad de proyectos suspendidos por falta de potencia disponible, desarrollos inmobiliarios y urbanizaciones que no son factibles con el sistema en su situación actual.

La solicitud contempla la ejecución de aproximadamente 10 mil metros de Línea Aérea de Media Tensión en 33 kV, partiendo desde ETMA finalizando su traza, en la ET Parque Industrial. La línea Eléctrica quedará ubicada en su totalidad en espacio público, con suficiente separación de la línea municipal, no generando restricciones al dominio.

Según los costos analizados por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, el proyecto asciende a 302.552.637 de pesos.

Ley de Promoción Hidrocarburífera

Durante la reunión también se dialogó sobre el proyecto de Ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, cuyo borrador se había adelantado en la última visita del funcionario a Comodoro, pero el presidente ya lo anunció esta semana como un hecho.

La normativa busca incrementar la producción de gas y petróleo en la Argentina, generando mano de obra local y el aumento de las pymes locales. “Trabajo y hablo de manera frecuente con Darío Martínez y con el presidente de YPF, Pablo González. Las gestiones que hemos realizado con los sindicatos, empresas operadoras y el Gobierno nacional, nos permitió poner un proyecto de ley en el Congreso que favorezca a todos los sectores involucrados, a los trabajadores y a los que invierten recursos económicos en nuestro país en materia hidrocarburífera”, explicó Luque.

El jefe comunal consideró que es necesario acelerar las inversiones en materia de hidrocarburos debido a que la matriz productiva del mundo está cambiando. “Uno se pone a pensar en el futuro y observa que el mundo está dejando de lado los combustibles fósiles para volcarse a los combustibles limpios. El cambio climático que se ha generado en los últimos tiempos lo estamos sufriendo en todos los lugares del mundo y eso invita a que cuidemos al medio ambiente y que las inversiones de un recurso renovable como el viento, se hagan de forma urgente. Y también abrir el juego a otras energías”, subrayó.

Continuando en esta línea, Luque aseguró que las reuniones sobre el proyecto de promoción de inversiones hidrocarburíferas continuarán. “Creo que hay que seguir discutiendo, trabajando y me parece que es bueno que lo hagamos de cara a la sociedad», destacó.