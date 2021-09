“Los Pumas” cayeron de manera contundente ante Nueva Zelanda

Por 39 -0, la Selección Argentina de Rugby “Los Pumas”, cayó ante Nueva Zelanda por el Rugby Championship en un partido disputado en Gold Cosas, Australia.

Este, es el segundo cotejo que el equipo argentino cae ante los All Blacks sin marcar siquiera un punto. El próximo sábado, ante el mismo rival, buscarán revancha desde las 7:05 en la cuarta jornada del certamen a jugarse en Brisbane, también en Australia.

Sin anotar, Argentina fue derrotada por los “All Blacks”

Este domingo, el seleccionado argentino de rugby cayó ante Nueva Zelanda por 39 a 0 en el marco de la tercera jornada del Zurich Rugby Championship, disputada en el CBUS Súper Stadium de Gold Coast, Australia.

Con este encuentro, el apertura tucumano Nicolás Sánchez alcanzó los 90 partidos jugados con la camiseta argentina, convirtiéndose en el jugador con más presencias en la historia de Los Pumas.

Por su parte, otro motivo de celebración para el rugby de Tucumán fue el debut del medio scrum formado en Natación y Gimnasia de esa provincia, Gonzalo García, quién ingresó en el complemento reemplazando a Jerónimo de la Fuente y se transformó en el Puma 875.

“Los Pumas”, últimos sin puntos, buscarán revancha ante los All Blacks el próximo sábado desde las 7:05 en la cuarta jornada del Champioship programada en Brisbane, también en Australia.

Vale destacar que los argentinos llevan dos partidos sin poder anotar ni siquiera un punto frente a los neozelandeses, a quienes vencieron el año pasado por primera vez en su historia: 25-15 en Sydney, el 14 de noviembre, por el Tres Naciones.

Dos semanas después de aquel hito de Los Pumas, los All Blacks se vengaron con un triunfo por 38-0 en Newcastle y hoy lo hicieron con números muy similares en Gold Coast.

El análisis de los protagonistas

El capitán “Puma”, Julián Montoya, analizó con respecto al encuentro que “sobre cuanto a posesión y territorio, ellos tuvieron mucho más que nosotros y la indisciplina volvió a ser un factor clave: tenemos muchas cosas por corregir y la verdad es que no hay mucho tiempo”.

“Veremos el partido, seremos autocríticos y arrancaremos la semana entrenando duro, no hay atajos, no hay una fórmula mágica, sino seguir entrenando y mirar para adelante”, reconoció.