«Las familias de estos combatientes hoy tienen un poco más de paz», dijo Daniel Filmus

En el día de ayer, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) junto a autoridades nacionales comunicó a los familiares de los excombatientes, cuyos restos se encuentran en la tumba C.1.10, los resultados alcanzados en el Segundo Plan de Proyecto Humanitario. Gracias al excelente trabajo desplegado por el equipo forense del CICR y el personal del Laboratorio del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) fue posible identificar los restos de seis excombatientes argentinos caídos en las Malvinas que se encontraban en la tumba C.1.10 del Cementerio de Darwin. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, Daniel Filmus, estuvo en los estudios de Patagonia En Vivo, que se emite por AZM TV, para contar el significado de este hallazgo: «Las familias de estos combatientes hoy tienen un poco más de paz y la posibilidad de cerrar un episodio que, quizás, se termine de cerrar cuando tengamos la posibilidad de ir a Malvinas a colocar las nuevas placas y acompañar a los familiares en esta situación».

El funcionario aseguró que este hecho se dio en medio de una política de Estado que data desde el año 2012 y pidió valorar «el trabajo de la Cruz Roja y del Equipo Argentino de Antropología Forense, porque, si bien siempre fue dificultoso, este año en contexto de pandemia igual se decidió hacer el trabajo en las islas, llevar las muestras a Córdoba y tener los resultados en un tiempo récord, por lo cual ha sido un trabajo enorme».

El ex ministro de Educación destacó el hecho que «Argentina se encuentra discutiendo estrategias que no sean patrimonio de un gobierno o de un período electoral. Hay que llegar a ciertos acuerdos para que otros sectores también sepan que no es una cuestión coyuntural».