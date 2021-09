Lago Puelo: Deficiencias en los servicios públicos afectan la actividad turística

El presidente de la Cámara de Turismo de Lago Puelo, Alejandro Rechene, analizó la situación que atraviesa el sector en la localidad tras más de un año y medio de pandemia y de restricciones a la actividad, como así también a raíz de la situación que atraviesan los servicios públicos luego de los incendios de interfase.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «de cara a la temporada siempre hay expectativas ya que se produce un gran ingreso de dinero que se distribuye durante el resto del año en toda la Comarca; esperamos que se puedan solucionar algunos temas que aún hoy siguen complicando la situación de muchos vecinos, no solamente en cuanto a la expectativa comercial y turística sino en el día a día de vecinos que no tienen comercios».

Poca agua y poca energía

Sobre esto último, Rechene relató que «muchos de los afectados por los incendios de marzo hoy no tienen agua, mientras que en otros sectores nunca se efectuó el mantenimiento en las redes de agua; incluso, en algunos, los caños estaban reventados y vertiendo cualquier cantidad de litros de agua por minuto a la calle» y advirtió que «permanentemente, y no solamente a raíz de los incendios, tenemos problemas con la energía eléctrica, con 12 a 14 horas de cortes; hay muchos actores implicados y demasiados intereses en el medio que impiden que la solución real y concreta llegue y perdure».

«Seguimos buscándole la vuelta»

En Lago Puelo hay zonas sin agua y energía al día de hoy: «Son algunos sectores de la parte alta de Las Golondrinas, otros de Cerro Radal; no afecta al casco urbano del pueblo, sino el sector lindero con El Hoyo y con la Ruta 40, que fue el más afectado por el incendio. En algunos lugares hay caños rotos vertiendo agua con vecinos a 200 metros que hace más de 6 meses no tienen agua. Creo que tiene que ver con la organización municipal o con la respuesta de la Provincia, parecería que no hay ningún responsable o que los responsables son todos. Y, como vecinos y emprendedores, seguimos buscándole la vuelta», señaló el titular de la Cara.

Incomunicados

De cara a la temporada de verano, «necesitamos garantía de poder contar con los servicios (públicos)», apuntó Rechene, sumando a ello que «con las comunicaciones pasa lo mismo, hoy nos hace falta tener una garantía de que sean un poco más eficientes; la señal de Claro no es para nada buena, la de Movistar varía, y cuando se corta la luz, que es con mucha frecuencia, al ratito se agotan las baterías de las antenas y nos quedamos sin teléfono, WhatsApp y demás; ese es el reclamo permanente del sector privado al sector municipal y provincial».