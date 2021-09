La sequía generó médanos en precordillera y pone en jaque al sector lanero

El instructor y profesor de Prolana Chubut, Arsenio Sayhueque, se refirió a la difícil situación que atraviesan los campos de la zona precordillerana provincial, a raíz de una serie de imágenes que circularon y dieron cuenta de la desnutrición que padece el ganado, e incluso de médanos conformados por la sequía que acecha la zona desde hace un largo tiempo.

En diálogo con AzM Radio, explicó que «por mi trabajo, recorremos la provincia y hace muy pocos días anduvimos habilitando las empresas de esquila de la Cordillera y realmente me encontré, en el departamento de Tehuelches, con las ovejas flacas y los médanos por el tema de la sequía, la cual hace muchos años está jugando en contra» y advirtió que «médanos en la cordillera es algo nunca visto, ha caído muy mal».

«Al esquilar las ovejas uno esquila hueso, lomo y tierra», lamentó Sayhueque, sumando a ello que «la lana sale con mucha tierra y la misma tiene muy poco valor, porque el clasificador la va a colocar en una categoría inferior; está todo mal».

En el mismo orden, sostuvo que «con el cambio de clima en la cordillera no ha nevado nada ni llovido, no corren arroyos; van varios años de sequía y, con el tiempo, Gobernador Costa, José de San Martín y alrededores no vamos a tener agua para tomar».

Sobre la cantidad de productores activos, el instructor indicó que «están siempre firmes con sus animales, pero poco pueden hacer si no tienen ayuda de nadie; hoy día, vale muchísimo hacer una perforación, ya demasiado hacen para mantener los pocos animales que tienen» y mencionó que «es desesperante lo que está sucediendo con la sequía».