La cuenca Neuquina aumentó su producción 4,33% y la del Golfo San Jorge se redujo un 1,1%

La producción de petróleo durante julio se incrementó un 8,8% interanual, mientras que la de gas natural aumentó un 3%, impulsado por el fuerte desarrollo de ambos recursos en la formación no convencional de Vaca Muerta, de acuerdo al reporte del Instituto Argentino de la Energía (IAE).

El trabajo dado a conocer hoy precisó que en julio de 2021 la producción de petróleo aumentó 1,9% respecto del mes anterior y 8,8% respecto de igual mes de 2020, «impulsado por la cuenca Neuquina y en menor medida por las cuencas Cuyana y Austral».

La cuenca Neuquina, donde se encuentra Vaca Muerta, aumentó su producción 4,33% respecto al mes anterior, mientras que creció 18% respecto a julio de 2020.

La Cuenca Golfo San Jorge (la segunda productora en importancia), redujo la producción 1,1% frente a junio y 0,4% ante mismo mes del año pasado, mientras que la Austral se redujo 0,3% intermensual y aumentó 6,4% interanual.

La Cuenca Neuquina representa el 50% de la producción y es la única que crece anualmente con una tasa de 3,8% anual, mientras que la Cuenca Golfo de San

Jorge, con el 41% del total, se presenta con una disminución del 7,1% anual.

Desagregando por los principales operadores, se observó que YPF (47% de la producción total de petróleo ) redujo la producción 0,4% en julio respecto al mes anterior mientras que fue 5,6% superior respecto de igual mes del año anterior.

La producción de petróleo no convencional, que ocupa el 28,1% del total anual, aumentó 6,2% intermensual en julio respecto de junio y creció 36,1% respecto a igual mes de 2020.

En cuanto al gas natural, la producción del total de las cuencas aumentó 2,9% intermensual en julio respecto al mes anterior y 3% interanual, con incrementos en las cuencas Neuquina (8,3%), Cuyana (1,1%) y Golfo de San Jorge (1,2%) frente al mismo mes de 2020.

No obstante, en la Cuenca Austral la producción disminuyó 7,4% interanual y en Noroeste 9,1% también interanual.

Desagregando por principales operadores se observa que YPF, que produce el 26% del gas en Argentina, aumentó la producción en julio de 2021 respecto a mayo 4,1% intermensual mientras produce 11,1% más de gas que en igual mes del año anterior.

El informe señaló que en los últimos doce meses, YPF perdió 5,3 puntos porcentuales en la participación anual de la producción total, esto es equivalente a 6,4 MMm3/día aunque viene recuperándose conforme al aumento en la producción.

En tanto, Total Austral que aporta el 27% de la producción total disminuyó 8,3 % su producción respecto a julio de 2020, mientras que Tecpetrol con un peso 11% en el total, aumentó su producción 5.1% interanual.

En cuando a la producción de gas natural convencional, que representa el 56,5% del total, se redujo 0,1% intermensual en julio de 2021 mientras disminuyó 8% interanual.

Finalmente, la producción de gas natural no convencional aumentó 5,9% en julio respecto del mes anterior, mientras que fue 17,3% superior en el interanual.

Fuente: Cronista