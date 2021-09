Error de la Oficina Judicial de Esquel frenó el juicio contra “Mai” Bustos

El debate comenzó el lunes con un planteo del imputado cuestionando la integración del Tribunal ya que dos de los integrantes intervinieron en la cesura de pena del juicio por el homicidio de su hijo. Bustos teme que los jueces sean parciales por esa razón y por la repercusión pública que tuvo aquel enfrentamiento en el que murió Tito Roberts y otro policía resultó gravemente herido. El Tribunal le aclaró que ese planteo ya fue rechazado porque ninguna de esas circunstancias afecta la imparcialidad del Tribunal para este juicio en concreto. También dijeron que la decisión siguió el trámite de ley y quedó firme por ese motivo se dio inicio al debate con esta conformación. O’Connor explicó que “eso que se dio por sentado, por un error humano, no ocurrió así”. Según se informó, la Oficina Judicial omitió dar intervención a otros dos jueces dentro de los plazos previstos por el Código, para que revisen la decisión del Tribunal de juicio declarándose competente. Esa omisión fue advertida por la Oficina al iniciarse el debate, e inmediatamente dio intervención a Jorge Criado y a Ricardo Rolón, quienes el martes al mediodía confirmaron el rechazo al planteo de la Defensa.

Valeria Ponce, al advertir la situación pidió al Tribunal un plazo de tres días para analizar si hay un perjuicio para su defendido y que planteos realizar. Daniel Sandoval, abogado de la familia estuvo de acuerdo en otorgar ese plazo.

Luego de un cuarto intermedio el presidente del Tribunal expuso a las partes y a la familia de las víctimas, su decisión de otorgar el plazo requerido y los fundamentos. El 12 de agosto, O’Connor y Ennis rechazaron el plateo recusatorio de la Defensa y dieron intervención a la Oficina Judicial para que siga todo el trámite administrativo del caso. “Por esos errores humanos no se le dio ese trámite dentro de los términos del Art. 78, no intervinieron dos jueces para confirmarnos o no confirmarnos”. Dejó aclarado que los jueces designados para juzgar un caso, tienen expresa prohibición legal de tomar contacto con las actuaciones. Están obligados a llegar al juicio sin haber tocado la carpeta judicial.

“Al ser convocado el juicio deduje lógicamente que dos jueces había confirmado nuestra resolución… por eso dijimos que esta cuestión ya había sido resuelta, que se le había dado el trámite de ley… esta deducción lógica en realidad no tenía un correlato con la realidad “… fue advertida con posterioridad, la Oficina Judicial le dio intervención a dos jueces y el martes esos magistrados ratificaron esa decisión… mucho después de lo que correspondía”.

La Defensa analizará en este plazo, si este incumplimiento de los trámites afecta de alguna manera el debido proceso, la garantía de defensa o alguna otra cuestión. A los planteos de Ponce, responderá el fiscal Fidel González y luego el Tribunal resolverá lo que crea “que el Derecho manda resolver en este caso”.

“Es una situación extremadamente compleja la que se ha dado, extraordinaria desde nuestro punto de vista, es la primera vez que nos sucede una cosa así, y entendemos que es la situación más prudente aplazar este juicio por tres días… también tuvimos en cuenta que el asesor técnico de las víctimas ha propiciado la misma solución. Es decir, los dos protagonistas del conflicto, más allá de los abogados que intervenimos en el caso: el imputado y las víctimas a través de su representante, nos están pidiendo al Tribunal la misma decisión…”

El juez reiteró el pedido de disculpas a las víctimas y a todos los presentes por el aplazamiento y por la situación generada, convocándolos para el martes 14 a las 9 hs.