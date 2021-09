Derrotados en el FdT

Con un escaso 26% de los votos, el Frente de Todos se ubicó como la segunda fuerza política en las PASO de este domingo. Ahora bien, Carlos Linares ganó la interna del FdT en Chubut, pero arrasado por Juntos por el Cambio que se alzó con un 40% de los votos. Una vez más el comodorense logra sortear las PASO como mucha dificultad. No solo no pudo ser el precandidato más votado, sino que además tuvo que deglutir que el frente de Mujeres Justicialistas se alzara con casi un 20% de los votos en la interna. Solo en el Departamento Escalante la diferencia con Juntos por el Cambio fue escasa, y claramente no alcanzó para que el oficialismo nacional ganara. El mensaje en todos los distritos fue negativo para el Gobierno Nacional.