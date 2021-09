Declaran los comerciantes imputados en causa de corrupción

“Nosotros entregábamos los fardos de pasto, llamábamos al Ministerio de Familia y ellos armaban el expediente. No se cómo lo hacían, solo sé que a medida que se hacían se adjuntaba la documentación”, indicó Bruno Taurelli al aceptar voluntariamente declarar ante el tribunal de la causa emergencia climática. Reconoció “agregados en los expedientes que no es letra nuestra” en alusión a la entrega de más elementos por parte de su empresa.

Dijo que “trabajo con mi padre desde los 13 años y tenemos una pequeña y mediana empresa familiar comercializando elementos para el campo. En el año 2015 nos hicimos proveedores del Estado y empezamos con la Policía con pastos y alimentos, con entregas en toda la provincia”. Agregó puntualmente que “nos llamaron desde el Ministerio de Familia durante la emergencia, pidiéndonos leña. Ya en el galpón y en un patio teníamos acopiada gran cantidad de pasto y leña. Refirió que los trámites ante el Estado los hacía en nombre de la empresa, Oscar Debastiani”. Así se acordaba la entrega de leña y mercadería”.

Muchos alimentos de limpieza eran provistos desde Buenos Aires y la leña provenía de un proveedor de la zona de Esquel y otro en la zona de Lamarque, en Río Negro al que también le comprábamos pasto.

Refirió a cargas que se hicieron durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia entre leña, alimentos secos y pañales. Fue antes y después del corte de ruta. También camiones de leña que llevaron a Sarmiento, Gualjaina, Paso del Sapo, Paso de Indios, Cerro Cóndor. Otros viajes se hicieron directamente desde Lamarque a Gaiman y Trevelin. También dio cuenta de viajes de fardos de pasto y módulos de alimentos que se hicieron en algunos casos hasta el depósito del Ministerio de Familia en la doble trocha de Rawson. Refirió también al traslado de bolsas de papas y cebollas, además de rollos de nylon.

También declaró que «las facturas truchas de puente velero se equivocó, que en realidad compró a otro proveedor en negro y para no pagar tanto impuestos consiguió las facturas truchas, pero la mercadería la entrego».

Agregó que “se nos comunicaba que iban camiones a cargar, nosotros cargábamos y después se armaba el expediente”. Reconoció que en algunos de los expedientes figuran agregados “que no es letra nuestra, a modo de aclaraciones que se entregaban más elementos por parte de nuestra empresa”, en alusión a la entrega de leña, fardos y otros elementos en distintas localidades del interior.

También hizo alusión a irregularidades en la confección de facturas y observaciones que les realizó la AFIP, además de “situaciones familiares” que le causaron problemas. “Quiero aclarar que la mercadería se entregó a pesar de un problema impositivo que reconozco que me equivoqué”, indicó finalmente antes de responder sobre las causas de las cuales no respondería a preguntas de los fiscales.