Confirman tres años de prisión efectiva a un hombre por lesiones y amenazas a su ex

En la sala de la Cámara Penal del barrio Roca de Comodoro Rivadavia el tribunal de impugnación, compuesto por Martín Montenovo, quién se pronunció sobre el fallo, Daniel Pintos y Guillermo Müller, dio a conocer su decisión que “por mayoría confirma la sentencia condenatoria” de tres años y 3 meses de prisión efectivos para Luis Vidal. El voto en disidencia fue de Montenovo quién discrepó con sus pares respecto de la pena, que para él debía ser de cumplimiento condicional. Asimismo, los jueces de Cámara hicieron “votos para que esto no vuelva a ocurrir” y que Paredes y Vidal “no se relacionen más”.

Los jueces de la Cámara en lo Penal local expresaron que efectivamente entre víctima y victimario se comprobó que ambos formaron una pareja con caracterizaciones intensas. Eso se trató en el juicio. Acotando que la violencia de género carece de testigos presenciales y que el juez del tribunal de juicio hizo un corte con un hecho anterior, y condenó por el segundo. Analizaron “el modo de concurrencia de ambos delitos, de lesiones y amenazas, y lo que propuso la fiscalía en la acusación, en los alegatos iniciales y en los alegatos finales, un concurso real entre lesiones y amenazas, es decir que no hubo sorpresa para el ejercicio del derecho de defensa”. Tanto en el alegato final, como en la acusación queda claro que era lo que se pretendía, y qué era lo que correspondía, expresó Montenovo. “Si bien las lesiones leves agravadas no dejan de ser leves, el episodio de violencia fue intenso y de gravedad notoria, para generar miedo”. El hecho en sí fue destinado a generar temor. Ese es el contenido del delito de amenazas.

Los jueces hicieron hincapié en cuál sería el modo de evitar que esto vuelva a ocurrir, que Paredes y Vidal “no se relacionen más. Lo mejor que les puede pasar es que no se vean más, porque eso les genera daño, y también perjudica a terceros, por ejemplo, la hija de Paredes”.

Confirmando (por unanimidad) la sentencia y la pena por mayoría en contra de Luis Vidal, de tres años y tres meses de prisión efectivos, y asimismo hacen “votos para que no vuelva a ocurrir”, que Vidal y Paredes “no se relacionen más”. En igual sentido por unanimidad dispusieron remitir los antecedentes del caso a la Asesoría de Familia para que tome conocimiento del estado del menor.

El Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal general, María Laura Blanco; en tanto que la defensa de Vidal fue ejercida por Claudia Torrecillas, abogada de la Defensa Pública.