Comodoro: dictaron prisión preventiva para el acusado de asesinar al “trapito”

Este viernes se concretó de forma presencial, en los tribunales penales del barrio Roca de la ciudad de Comodoro Rivadavia, la audiencia de control y apertura en contra del imputado Gabriel Mano en relación al homicidio del “trapito” Jonathan Garrido acontecido el pasado 19 de septiembre del presente año. La fiscal solicitó se le formalice el hecho en contra del imputado en base a la calificación provisoria de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de “autor” para Mano y se dicte su prisión preventiva. Por su parte el defensor se opuso argumentando que su pupilo no estaba en la ciudad al momento del hecho.

Presidió el control Jorge Odorisio, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Cecilia Codina, fiscal general y Eve Ponce, procuradora de fiscalía; por su parte la defensa de Mano fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

La fiscal solicitó se le formalice al imputado el hecho acontecido el pasado 19 de septiembre del presente año, cuando siendo aproximadamente las 20.08 hs., se encontraban en el interior del domicilio, usando el lugar para pernoctar que no era de su propiedad, la víctima Jonathan Garrido y varios amigos. Llega al lugar el imputado Gabriel Mano en un rodado, motorhome, intenta pero no puede entrar a la propiedad, Namuncurá 243, que sería propiedad de Mano. Al no poder entrar vuelve al rodado y alguien le entrega un arma, se escuchan gritos y luego efectúa disparos hacia el interior de la vivienda y uno de ellos impacta en la humanidad de Garrido provocando su muerte por hemorragia causada por herida de arma de fuego. Calificando provisoriamente el mismo como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de “autor” para Mano.

Seguidamente Codina solicitó se declare legal la detención del imputado ya que la misma fue ordenada por autoridad competente. Luego la fiscal enunció diversos elementos de convicción que obran en el Legajo.

Seguidamente el defensor se opuso a la apertura diciendo que el motorhome referido por la fiscal no es el de su asistido. Que Mano estuvo en un evento de careras en la ciudad de Sarmiento ese día del hecho. Dijo que por la propiedad hay un fideicomiso, que pertenece a otra empresa

A continuación, las representantes de fiscalía requirieron la prisión preventiva por tres meses del imputado Mano en base a los elementos de convicción existentes como para tenerlo como probable autor del hecho investigado, también mencionó la gravedad del hecho y los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Asimismo solicitaron el plazo de Ley, 6 meses, de investigación. El defensor por su parte se opuso al dictado de la prisión preventiva.

Finalmente el juez penal resolvió dar por formalizado el hecho en contra del imputado, dándolo por anoticiado del mismo y por asegurada su defensa técnica; otorgando asimismo un mes de prisión preventiva y declarando legal la detención de Mano.