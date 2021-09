Comarca Andina: A seis meses de los incendios, vecinos aún reclaman ayuda

En la localidad de Lago Puelo, damnificados por los incendios de interfase que ocurrieron en el mes de marzo, no salen de su asombro mientras continúan aguardando ayuda y acompañamiento que no han llegado.

En diálogo con AzM Radio, la propietaria de La Posada de Olaf, Ingrid Sibiger, advirtió que «a 6 meses de los incendios seguimos igual, no hubo cambios» y reconoció que «estamos viendo cómo hacer; no hubo ninguna ayuda, seguimos sin agua potable, comprando agua y hay personas en peores condiciones, sin techo donde vivir».

Ayuda de terceros

«Los créditos de la Provincia están pero la verdad es que son impagables y por el momento no hemos accedido a ninguno de ellos. Además, estamos en medio de una pandemia y el mes que viene no voy a empezar a trabajar para poder pagarlo. Entonces, no hay ningún cambio ni nada, todo está igual que siempre y lo poco que se ha hecho es por ayuda de otras personas, de particulares, y por lo que uno empuja y la gente que está en esta situación que también empuja, pero nada más», reconoció la vecina de la localidad cordillerana.

«Hay gente en peores condiciones»

En el mismo sentido, Sibiger expuso que «este es un pueblo chico y todos nos conocemos, y estamos tratando de salir adelante solos: no hubo ninguna mano, sí pequeñas ‘soguitas’ que al final del día son muy poco en relación a lo que en realidad pasó», agregando que «seguimos sin agua potable y hay otras personas en peores condiciones que las nuestras».

Nuevas «edificaciones»

Consultada sobre cómo subsiste a raíz de la destrucción de la emblemática edificación, explicó que «estoy haciendo ferias y algunas cosas similares, mi marido me da una mano y con eso estamos viviendo en este momento».

Asimismo, Sibiger planteó que «con los árboles quemados, hoy se ven muchas más casitas en algunos lados, que supuestamente son tierras de la Provincia».