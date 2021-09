‘Chubut Primero’ postula “proteger los intereses provinciales en el Congreso”

El ministro de Salud y precandidato a diputado nacional de Chubut Primero, Fabián Puratich, reafirmó que en el Congreso “vamos a cuidar, defender y proteger los intereses de Chubut”, en el marco de una recorrida que concretó en Puerto Madryn, junto a su compañera de fórmula, Vanesa Abril.

Los precandidatos visitaron la plantación de olivos en Estancia La Providencia, además las instalaciones de la Cooperativa de Trabajo “Púrpura”, y finalmente mantuvieron una reunión con militantes partidarios en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).

Por otro lado, recorrieron en Trelew una plantación de cerezas, con el fin de observar el proceso de producción, y dialogar con los responsables.

Al respecto, Puratich indicó que “junto a Vanesa Abril recorrí emprendimientos productivos y cooperativas de trabajo en Puerto Madryn y Trelew”.

“En Madryn fuimos a una plantación de olivos de la familia Manera, recorrimos toda la zona, dialogamos con su encargado, y nos interiorizamos sobre todo el proceso productivo que llevan a cabo”, y agregó que “es un emprendimiento muy relevante para la zona y todo Chubut, ya que elaboran un producto de gran calidad”.

Además “recorrimos la cooperativa de trabajo Púrpura, que es una empresa recuperada por sus trabajadores, que con mucho esfuerzo pudieron salir adelante y posicionar a la fábrica en un lugar preponderante”.

En ese marco, destacó que “nosotros ya estamos trabajado en propuestas concretas para acompañar a este tipo de cooperativas y emprendimientos, haciendo eje en la necesidad de bajar las cargas impositivas, los costos de energía y gas, para que puedan continuar invirtiendo en maquinarias y en contratación de personal, generando así empleo genuino”.

En otro orden, Puratich se refirió a las recorridas que concretó durante la campaña valorando que “visitamos muchos emprendimientos, mantuvimos reuniones con diversos sectores y recorrimos fábricas. El contacto cara a cara con la gente fue muy importante”.

De ese modo, expresó que “los vecinos nos valoran y reconocen por la gestión que hemos llevado adelante. Los Ministerios de Salud y Seguridad en pandemia estuvieron muy expuestos, y Federico Massoni (precandidato a senador nacional de Chubut Primero) y yo, con aciertos y errores, siempre hemos dado la cara”.

“Soy una persona común, trabajadora, he demostrado capacidad de gestión. Estoy a disposición de las personas todo el día, esa es mi forma. Tengo formación humanística, queda demostrado que tengo esa sencillez y capacidad de trabajo, pongo la cara cuando las cosas están bien o mal, eso me diferencia de los demás candidatos”, remarcó.

En se sentido, recordó que “cuando muchos estaban escondidos tirándonos piedras para que nos vaya mal, nosotros seguimos, yo puse la cara, el cuerpo, y me hice cargo de lo que tenía que hacerme cargo. No voy a estar cruzado de brazos si me toca ser legislador nacional, soy un tipo de acción”.

Por último, expresó que “se puede trabajar y hacer las cosas bien, y a mí lo que me valida como candidato es la capacidad de trabajo”.