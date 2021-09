Chubut: Advierten impacto de retenciones nacionales en el sector lanero

El presidente de la Sociedad Rural de Chubut, Ricardo Irianni, analizó al situación que atraviesa el sector de la exportación de lana en la provincia.

En diálogo con AzM Radio, precisó que el Gobierno Nacional se queda con $3.000 millones de pesos de los 60 millones de dólares que genera Chubut en tal segmento.

Campaña de esquila

Asimismo, Irianni sostuvo que «Chubut produce un poco menos que el promedio de los últimos años, y hay una relación directa en la cantidad de lluvias, el stock ovino y la producción de lana», aunque destacó que «hace 2 meses comenzó la campaña de esquila y en octubre y noviembre se realizarán las últimas en (Alto Río) Senguer, Lago Blanco y Aldea Beleiro, y estaremos en un poco más de 2.500.000 de ovejas esquiladas, con más 10 millones de kilos de lana, la cual le generan a Chubut una riqueza de unos 60 millones de dólares».

Más de 3 mil productores

«No es un dato menor que Chubut sea la cuarta exportadora del país, aunque ello no se vea traducido en el bienestar de la población. El tema de la lana es particular porque no colabora con tanto porcentaje, es un poco más del 3%, y estos 60 millones de dólares volcados a los más de 3.300 productores de Chubut, genera un derrame de una actividad económica genuina, que da trabajo en forma directa y a todos los colaboradores, a las más de 10.000 personas que trabajan en todos los procesos de esquila», apuntó el titular de la Sociedad Rural.

Retenciones y tipo de cambio

«La mayoría de los importadores se tiene que manejar para hacerse de los productos importados, que en muchos casos implican un porcentaje elevado de la actividad, por ejemplo los repuestos de la esquila y los motores; el valor del dólar es cercano al ‘contado con liqui’, de aproximadamente 150 pesos, y sumado a las retenciones, hace que el Gobierno Nacional se quede con $2.500 a $3.500 millones de pesos, que no llegan a los productores», precisó Irianni, quien advirtió «la falta de rentabilidad debido al tipo de cambio diferencial y las retenciones».