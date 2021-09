Casi el 40% de los argentinos tiene su esquema de vacunación completo

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes 13 de septiembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 239 muertes y 2.297 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el país acumula un total de 5.226.831 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 113.640.

Ayer, con 930 contagios, el país registró la cifra más baja de contagios desde el 8 de junio de 2020, cuando hubo 826 positivos.

A la fecha, se registran 34.600 casos positivos activos en todo el país y 5.078.591 recuperados. Desde hace cinco días, la cartera sanitaria no se da a conocer la cantidad de testeos realizados. “Persiste un error de sistema entre la base del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y el impacto en el tablero que no permite visualizar los testeos del día. Los equipos de informática se encuentran trabajando para solucionar el inconveniente”, explicaron.

De las muertes reportadas hoy, 142 son hombres y 96 son mujeres. Buenos Aires, Salta y Neuquén son las provincias que más fallecidos registraron con 80, 22 y 18 muertes, respectivamente. Una persona residente de la provincia de Neuquén fue registrada sin datos de sexo.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 1.829 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. La cifra más baja desde el 19 de agosto de 2020, cuando se reportaron 1.795 personas en UTI. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 41,3% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 42,8%.

De los 2.297 nuevos contagios notificados esta tarde, 675 son de la provincia de Buenos Aires, 199 de la ciudad de Buenos Aires, 73 de Catamarca, 65 de Chaco, 57 de Chubut, 58 de Corrientes, 250 de Córdoba, 101 de Entre Ríos, 27de Formosa, 24 de Jujuy, 29 de La Pampa, 22 de La Rioja, 87 de Mendoza, 14 de Misiones, 33 de Neuquén, 100 de Río Negro, 33 de Salta, 23 de San Juan, 17 de San Luis, 13de Santa Cruz, 82 de Santa Fe, 42 de Santiago del Estero, 8 de Tierra del Fuego y 265 de Tucumán.

De acuerdo con la última actualización de la cartera sanitaria, casi el 40 por ciento de los argentinos ya cuenta con su esquema de vacunación completo contra el COVID-19, mientras que más del 62,5% de toda la población tiene al menos una dosis de vacuna.

En vistas de seguir avanzando con el Plan Estratégico de Inmunización, entre hoy y el miércoles, el Gobierno nacional distribuirá un total de 1.417.165 vacunas en las 24 jurisdicciones de todo el país. Se trata de 399.680 dosis únicas de CanSino; 760.625 inoculaciones del componente 2 de Sputnik V, que permitirán completar el esquema de vacunación; 156.240 dosis de Moderna; y 100.620 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer, que servirán para avanzar con la vacunación de adolescentes de 17 años.

El sábado arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 530.300 vacunas AstraZeneca-Oxford, en el vuelo AMX030 de la empresa AeroMéxico, y en la madrugada del domingo, 1.116.010 componentes 2 de Sputnik V en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Con estos arribos, Argentina ya lleva recibidas más de 60 millones de dosis desde diciembre último, cuando arrancó la campaña de inmunización.

Según el Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana de hoy, habían sido distribuidas 51.999.944 vacunas de las cuales se aplicaron 46.995.734. Entre los vacunados, hay 28.721.805 personas que recibieron al menos una dosis, mientras que otras 18.273.929 ya cuentan con el esquema completo.

Entre las casi 47 millones de aplicaciones contra el coronavirus hay 3.815.088 trabajadores de la salud; 6.939.448 integrantes de Personal Estratégico (como Fuerzas de Seguridad y Armadas, Docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, Responsables del Funcionamiento del Estado y Personal del Servicio Penitenciario); 3.670.317 personas de 40 a 49 años SIN factores de riesgo; 579.787 adolescentes de entre 12 y 17 años; 8.154.860 personas de 18 a 59 años CON factores de riesgo; 2.504.441 personas de 50 a 59 años SIN factores de riesgo; 9.429.800 personas de 18 a 39 años SIN factores de riesgo; y 11.797.699 personas de 60 años o más.