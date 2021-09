Casi 449 mil chubutenses están en condiciones de votar el domingo

La secretaria del Tribunal Electoral de Chubut, Betina Grossman, dialogó esta mañana con Azul Media respecto a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán este domingo y destacó que hay «cerca de 448.800 personas en condición de votar. De 2019 a ahora es casi igual, porque en su momento se compensó y hubo muy poco movimiento en el año 2020 y eso se refleja en el padrón». En cuanto a la cantidad de mesas, serán 1338 en 245 establecimientos: «Si bien Comodoro es la ciudad más poblada, si uno mira los datos de Trelew, Rawson y Madryn, se supera mucho a Comodoro».

Por otra parte, quienes no puedan concurrir tendrán 60 días para justificar el no voto, «ya sea con un certificado de distancia o con un certificado médico».

Protocolos sanitarios

La novedad para esta elección pasa por el protocolo sanitario, tanto a la hora de concurrir a los establecimientos, como al momento de estar dentro del cuarto oscuro. «Hay que concurrir con tapabocas, mantener el distanciamiento, usar alcohol en gel. Lo que estamos pidiendo es que cada uno se lleve su lapicera, así firma directamente sin contacto con la lapicera que va a tener a autoridad de mesa y también le van a pedir que se quite el barbijo para verificar su rostro con el que está en el padrón». Párrafo aparte merece el tema de cómo cerrar el sobre, ya que se tiene que evitar hacerlo con la saliva: «Pedimos que se lleven algo de la casa, un goterito, un pegamento y ya está. No importa si lo pega en el cuarto oscuro, en la mesa, eso no tiene nada que ver», cerró Grossman.