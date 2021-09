Caminoa planteó que «hay que trabajar por la unidad» de cara a noviembre

La presidenta de la UCR en Chubut, Jacqueline Caminoa, se refirió a la decisión de la Justicia a través de la cual se rechazó su pedido para integrar el segundo espacio en la lista de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones generales de noviembre.

En diálogo con AzM Radio, la dirigente remarcó que «entiendo que todos van a alinearse, más allá de los espacios y listas que hayan ocupado, el objetivo tiene que ser mayor y más importante, los ojos del país están puestos en tres provincias y una de esas es Chubut, donde se puede lograr un importante triunfo que permita, por lo menos, equilibrar fuerzas en el Congreso».

Asimismo, Caminoa anticipó que «en estos días habrá una reunión en la cordillera, en la semana se irá hablando, todavía yo no reasumí la presidencia del partido, pero creo que todos tenemos claro que hay que trabajar por la unidad» y, frente a la decisión de la Justicia, planteó que «la propia Justicia que un día después, con los resultados puestos, salió a dar una opinión, previamente había avalado los acuerdos y había realizado un control de legalidad, homologándolos, y no dijo nada de todo esto; ahí, la Ley, si bien no habla de ‘lista completa’ de senadores, tampoco prohíbe otra cosa».

«De todos modos», continuó la titular del radicalismo en Chubut, «la intención era que debíamos avalar el acuerdo desde lo político, ya sabíamos lo que la Justicia iba a decir porque, de hecho, lo había adelantado».

Sobre esto último, refirió que «no voy a judicializar el tema, solamente envié una nota al Tribunal Electoral pidiendo que se avale el acuerdo político y creo que eso fue claro, podría haber recusado pero no es la idea; acá no se están disputando cargos desde lo personal, sino que apuntamos a que esto se fortalezca y a afianzar el triunfo de Juntos por el Cambio en las PASO».