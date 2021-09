Bolmaro fue presentado en Minnesota

El basquetbolista cordobés, Leandro Bolmaro, fue presentado esta semana como nueva ficha de los Minnesota Timberwolves, para convertirse entonces en el cuarto argentino en la próxima temporada de la NBA.

De esta forma, nada más ni nada menos, el joven de 21 años, será otro representante de nuestro país en la máxima competencia mundial del deporte de “la Naranja”, donde ya están jugando desde la pasada temporada Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Luca Vildoza.

Un argentino más en la NBA: se suma Bolmaro

Minnesota Timberwolves de la NBA, anunció esta semana a través de una conferencia de prensa, la llegada de Leandro Bolmaro a la franquicia, por lo que el cordobés firmará entonces un contrato por cuatro temporadas para competir en la máxima competencia del basquetbol mundial.

El jugador argentino, en dialogo con la prensa en la conferencia, aseguró que “estoy muy entusiasmado. Esperé este momento por mucho tiempo, es un sueño cumplido».

De esta forma, Bolmaro cumplió su sueño y en la jornada del miércoles selló su vínculo con los Minnesota Timberwolves para transformarse en el décimo sexto argentino en arribar a la NBA.

El oriundo de Las Varillas apostó por venir antes a Estados Unidos y buscar ganarse un lugar en la mejor liga del planeta a tener una temporada con mucho más protagonismo en un equipo de vanguardia europeo como el Barcelona.

Por su parte el entrenador del equipo, Chris Finch, se mostró con mucho entusiasmo en relación a la llegada de Bolmaro y expresó: “es alguien que no tiene miedo, esa es la manera que le pude ver cuando seguí los entrenamientos con Argentina. Es alguien que compita, sabe jugar y que encaja junto a todas las piezas que tenemos”.

Vale destacar que en la última campaña de la NBA a Minnesota no le fue nada bien con una marca de 23 triunfos y 49 derrotas lejos de los puestos de playoffs. La etapa de reconstrucción del equipo sigue en marcha, pero en caso de no querer perder a su figura, Karl Anthony-Towns, deberán meter una aceptable campaña como para ilusionarlo. Anthony Edwards, el otro valor joven del equipo, está listo para dar un salto más en su segundo año como profesional.

Leandro Bolmaro tendrá su momento de transición y acomodamiento a los tiempos de una franquicia de la NBA, una cuestión que remarcó Finch: “no tenemos otra expectativa que no sea jugar fuerte, puede defender varias posiciones y es un jugador justo para nuestro sistema. Queremos que llegue, trabaje duro y su momento llegará, los jugadores talentosos siempre se hacen un lugar en la liga”.