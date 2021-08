UTA se declaró en estado de alerta y podría haber paro de transporte público

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) se declaró en las últimas horas en estado de alerta debido a los incumplimientos por parte de las empresas en el pago de salarios. Samuel Alarcón, dirigente del gremio a nivel provincial, explicó que se dan «reiterados atrasos con las fechas de plazos para abonar los salarios» y que «a esto se suma la diferencia paritaria que no la están cumpliendo, no están pagando los ajustes». Además, hay algunas empresas que «directamente no han pagado nada del aumento»

Ante esta situación, desde la UTA no descartan comenzar con una medida de fuerza que podría paralizar todo el transporte público de la región: «Estamos esperando porque hay empresas que dicen que van a pagar, pero si no pasa nada podría haber paro total o paros sorpresivos en todo el transporte», señaló el dirigente gremial que también aclaró que «las empresas que se comprometan al pago, quizás queden desafectadas de la medida».