UTA no descarta un paro total de transporte público

El paro de transporte público en gran parte de Chubut continúa por tiempo indeterminado y en las próximas horas podría haber un endurecimiento de la medida ante la falta de respuestas de parte de la cámara empresarial. En diálogo con Azul Media, el referente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Samuel Alarcón, manifestó que «la medida continúa, estamos en un plan de lucha con paros intermitentes que se van dando durante la jornada, anunciando los horarios para afectar lo menos posible al usuario».

Según indicó el dirigente sindical, las empresas que vayan regularizando la situación con el pago de salarios van a ir quedando desafectadas de la medida: «Hay empresas que ya lo han hecho, como la empresa Jacobsen de la ciudad de Esquel, y lo que quedaría ahora es el valle, la costa y parte de Río Negro».

Samuel Alarcón explicó en qué consiste puntualmente el reclamo que afecta ya hace una semana al transporte público de la zona: «La paritaria que se acordó en el mes de junio era con retroactividad a mayo y además tienen que ajustar junio y julio y el aguinaldo. También hay sumas no remunerativas de mayo y julio que todavía no han sido abonadas por las empresas que están siendo afectadas a esta medida».

En el caso de que las empresas no cumplan con lo acordado, desde UTA no descartan profundizar la medida «con un paro total de actividades».

Por otra parte, a media mañana de hoy, las empresas 28 de Julio y Mar y Valle retomaron su servicio con normalidad, por lo que, en el caso de que haya una medida más fuerte, no afectará a los micros interurbanos