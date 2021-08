Torres dijo sobre las PASO que “quien gane liderará y quien pierda acompañará”

El diputado nacional y precandidato a senador nacional por Juntos por el Cambio, Ignacio “Nacho” Torres, analizó la actualidad provincial y el escenario político, en la antesala de las elecciones Primarias. En diálogo con Clave Política, que se emite por la pantalla de Canal 9, destacó las figuras de Sergio Ongarato y Gustavo Menna, sus competidores dentro de las PASO.

En cuanto a las internas a las que irá el espacio de Juntos por el Cambio y cómo las pujas internas podrían impactar en el resultado electoral, Torres admitió que “cuando firmamos la alianza hicimos un acuerdo de dejar participar a todos, de eso trata la democracia; de hecho, una vez que transcurran las PASO, quien gane liderará y quien pierda acompañará”.

“Estoy en contra de que se haya impugnado la lista del FRACh, no hay que traer en esas ‘tramoyas’ judiciales de no dejar participar al otro, hay que darle la posibilidad a los chubutenses de que puedan elegir a quienes quieren que sean sus candidatos”, manifestó el diputado nacional.

“Estamos convencidos de que nuestra lista representa todo ello que venimos profesando hace mucho tiempo”, añadió.

“Es mezquino pensar que el que pierde va a poner piedras al otro candidato electo en las PASO”, señaló al tiempo de mencionar respecto de la realidad provincial que “acá hay responsables, que es el gobierno de Chubut, pero también la oposición en los últimos 20 años, ha sido acomodaticia, que tranza”, disparó.

El precandidato al Senado sostuvo que “quienes nos gobiernan no tienen que estar más. Los chubutenses tenemos que decir la verdad. Les interesa seguir en el poder para defender los intereses económicos de los amigos”, manifestó Torres.

“Obras inteligentes”

Por otro lado, también hizo referencia a la Emergencia Hídrica y la falta de obras y proyectos enmarcados en la falta de precipitaciones y nevadas en la región. “Por más de que el oficialismo diga que estamos en Disney, la situación de Chubut es crítica”, apuntó el legislador.

Asimismo, Torres sostuvo que “prevemos que serán meses complicados, nosotros presentamos un proyecto de resolución para que muchas de las obras que faltan se incluyan en el Presupuesto, y muchas de las obras que faltan ya están incluidas en el mismo desde hace más de diez años” y puso en relieve que “hay que celebrar el Corredor Bioceánico, una obra que es necesaria, pero hay muchas otras obras inteligentes que deben estar, ya que hacen a la calidad de vida de todos los argentinos y chubutenses a mediano y largo plazo”.

Representatividad

A su vez, apuntó contra la representatividad en términos provinciales y regionales en el Congreso: “Somos 5 por Chubut y el centro del país tiene muchos más, y la pelea por los regionalismos es desigual, algo que no ocurre en el Senado porque cada provincia tiene tres representantes”.

“Cuando uno analiza cuánto dinero se transfiere a la provincia dividido a la cantidad de habitantes, Santa Cruz está muy por encima de la provincia de Chubut”, señaló el legislador.

Transferencias nacionales

“Presentamos una opción superadora, y quien decide y ejecuta y tiene la ‘botonera’ es el Poder Ejecutivo. Cuando solicitamos una partida específica para pagar los salarios de los empleados públicos de Chubut, el oficialismo votó en contra”, recordó el diputado, agregando que “el Ministerio del Interior de la gestión anterior hizo transferencias, en términos reales, mucho más grandes que las que hizo este gobierno”.