Tentativa de femicidio: “voy a matar a todo el que esté con vos”

El imputado cumple prisión preventiva desde el momento de la detención. El hecho tuvo lugar el sábado a la madrugada en la casa que alquilaba la víctima y fue calificado provisoriamente como constitutivo de tentativa de femicidio, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, violación de domicilio y lesiones leves.

El sábado alrededor de las 05:15 hs., un hombre en estado de ebriedad fue a la vivienda de su ex pareja. En el lugar estaba la joven con una amiga y dos amigos, mientras sus hijos de tres y cuatro años estaban durmiendo, al igual que la hija de 7 años de la amiga. Al llegar, el agresor sacó una pistola y le dijo a la joven “…voy a matar a todo el que esté con vos…”. Volvió a guardar el arma entre su ropa. La víctima asustada, le suplicó que se vaya porque su locadora la iba a echar, a lo que hizo caso omiso, entrando a la casa. Para evitar problemas con la locadora de la vivienda, le dijo a su amiga que no avise a la policía que el imputado ingresó con un arma.

Durante media hora la víctima continuó rogando al imputado que se retire del lugar. Siempre fue ignorada, hasta que este le apuntó con el arma y gatilló dos veces, sin detonar ningún disparo ya que el arma estaba descargada. La víctima volvió a decirle que se calme y que se retire, sin embargo el imputado le propinó un golpe. Entre la joven víctima y su amiga, lograron empujarlo hacia afuera y sacarle el arma de fuego. Todo el tiempo el sujeto intentó agredir a la víctima, llegando a tomar un cuchillo de la vivienda y acometer contra ella, logrando provocarle una lesión en la mano derecha. Frente a este cuadro de situación, la amiga llamó a la policía y el agresor fue aprehendido y llevado a audiencia de control de la detención y formalización de la investigación.

Los sucesos fueron relatados ante el Juez Jorge Novarino por la funcionaria de Fiscalía, Julia Mateos. La acusadora, acompañada por el fiscal Ezequiel Forti, pidió el dictado de la prisión preventiva por sesenta días, fudado en el alto riesgo que presenta la situación de violencia, según surgió de la aplicación del protocolo, por el comportamiento del imputado y por la necesidad de cautelar el proceso.

La abogada de la defensa, Laura Carpinetti, rechazó los planteos de la Fiscalía, cuestionó la calificación provisoria y sostuvo que no hay peligro de fuga y que el riesgo de entorpecimiento podría ser contrarrestado con medidas menos gravosas.

El juez Novarino, consideró necesario el dictado de la prisión preventiva, aunque razonó apropiado disponerlo por un plazo de 45 días para que avance la investigación y se vuelva a analizar la necesidad de mantener detenido durante el proceso al imputado.