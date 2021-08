Temporada de Cruceros: Advierten que Chile podría «primerear» a la Argentina

El titular de la agencia marítima Port Service S.R.L. de Puerto Madryn, Víctor Reyes, advirtió la preocupación del sector por la falta de definiciones nacionales para el ingreso de turistas extranjeros a la zona, lo cual impactaría de manera certera en el inicio de la temporada de cruceros.

En diálogo con AzM Radio, reconoció que en caso de que Chile permita la actividad, «considerando que es un país que está más adelantado» en tal sentido, «vamos a perder la posibilidad de ingresar los barcos por el Atlántico, algo que nos va a costar mucho tiempo recuperar si no lo hacemos con la seriedad que amerita el tema».

Sin indicios

El titular de la firma marítima explicó que «ya empezamos a preocuparnos porque estamos en fechas límite y no se resuelve nada por parte de Nación» y contó que «la semana pasada vimos que en el Boletín Oficial, desde Buenos Aires salían a promocionar dando ciertos beneficios a las compañías de cruceros, pero no sirve en realidad si no tenemos un indicio de cuándo nos permitirían ingresar los barcos, es decir, abrir las fronteras y que se habilite el ingreso de turistas».

«No hay nada firme»

En tal sentido, Reyes expuso que «venimos haciendo un seguimiento de tema, también en función de lo que nos demandan los representantes a nivel nacional de las compañías navieras, que tienen que empezar a organizar el reposicionamiento de las naves, y nos preocupa que por el momento no haya nada firme» y señaló que «hay un montón de cosas alrededor de un barco que provocan un movimiento importantísimo para cualquier localidad en la que recalen los cruceros».

Alerta marítima

La decisión «depende directamente de Nación», reconoció, añadiendo que «hay cámaras que nuclean las actividades trabajando a nivel nacional, pero todavía no hay respuestas».