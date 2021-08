Peligra pulmón verde en Puerto Madryn

La posibilidad de que se ceda una fracción de tierra que se erige como pulmón verde en el Parque Industrial Liviano de Puerto Madryn alertó a los empresarios del sector. Según trascendió, la administración de la tierra estaría bajo la órbita de la UEP-ex Corfo, y se habrían iniciado tratativas para que ésta sea fraccionada y cedida, lo que pondría en riesgo una gran arboleda de especies añosas.

Por el momento, solo se trataría de una iniciativa en análisis, pero la sola posibilidad de que se pierdan tantos árboles añosos encendió las alertas. La existencia de pulmones verdes en sectores industriales resulta de vital importancia para la sustentabilidad ambiental.

Puerto Madryn se ha caracterizado por poner en valor la intangibilidad de los espacios verdes, y las normas vigentes consolidan ese espíritu de preservación, sin importar cuando se hayan plantado los árboles, la conservación resulta prioritaria.

En este caso, se trata de un espacio verde que se erige como pulmón de un sector industrial cuyos árboles tienen casi medio siglo. De acuerdo a la normativa vigente en la ciudad portuaria, los emprendimientos industriales deben destinar como mínimo un 10% de la superficie de sus lotes a forestación, y es por ello que los empresarios del parque industrial advierten sobre la importancia de mantener este espacio verde que oxigena a toda la zona.

Si bien la Ordenanza que rige sobre el particular también contempla causas justificadas de extracción, en este caso se trata de una fracción de tierra muy importante, y la reforestación que implicaría perderla resulta no solo compleja, sino que llevaría años para que suponga una verdadera remediación.

Por estas horas, se han iniciado una serie de gestiones desde el sector privado para prevenir la cesión de la tierra con otro fin que no sea el de mantener el espacio verde e incluso mejorarlo.