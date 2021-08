Nuevo convenio para impulsar el enoturismo en la Argentina

El Ministerio de Turismo y Deportes y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) firmaron un convenio para la actualización del Plan de Marketing “Argentina Tierra de Vinos”, para impulsar el desarrollo del enoturismo mediante el suministro de datos e información precisa a las 17 provincias productoras de vino.

El acuerdo contempla un trabajo en base a la articulación de múltiples fuentes de información, con variables como contexto, tendencias, diagnóstico y visión de negocio, y datos sobre los turistas argentinos y sus preferencias de viajes, para así realizar campañas de promoción y adecuar la oferta enoturística.

El convenio fue firmado en el Palacio San Martín, por la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, y el presidente de Coviar, José Zuccardi, en una ceremonia presencial, de la que participó en forma virtual el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

También estuvieron en la sede de la Cancillería representantes de las provincias vitivinícolas y del sector empresario del vino y el turismo, como Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina del Turismo (CAT), quien compartió el estrado con los firmantes.

Objetivos

El Plan de Marketing original fue elaborado en 2013 por el Ministerio de Turismo y la Coviar y su actualización apunta a diseñar un plan de marketing para impulsar y potenciar el turismo del vino en el mercado interno para los próximos cinco años, contemplando las implicancias del contexto pos Covid-19.

Entre sus considerandos, el convenio señala que el enoturismo es «una actividad económica de amplia cobertura geográfica de nuestro país que cuentan con gran riqueza en diversidad cultural, geográfica e histórica».

Estas características, sigue, «convierten a cada región en un destino único, con gran diversidad vitícola de regiones y segmentos que coadyuva sustancialmente a afianzar la identidad vitivinícola argentina».

En su mensaje vía Zoom, el ministro de Turismo y Deportes aseguró que “Argentina tiene una gran oportunidad para el desarrollo del enoturismo” y consideró que “este convenio nos va a permitir apuntalar el producto ‘Argentina Tierra de Vinos’ en todo el país”.

Lammens reiteró que “el turismo será uno de los sectores protagonistas de la recuperación» y enfatizó: «No tengo dudas de que tiene el potencial para convertirse en la locomotora del desarrollo económico”.

Actualidad del sector

El presidente de Coviar recordó que «cuando hicimos el plan original, el turismo vitivinícola no existía, y cuando nos sentamos a trabajar con más de 1.500 actores de la vitivinicultura en la formulación del nuevo plan, el turismo vitivinícola surgió como un eje fundamental en todos los sectores y todas las regiones de Argentina».

Zuccardi destacó que el turismo contribuye a todos los ejes del Plan Estratégico Vitivinícola, como la promoción del vino en el mercado argentino y en el mundo y la integración de productores, a quienes les da la posibilidad de comercializar su producción y llegar directamente al consumidor, en forma personal o por comercio electrónico.

«Otro de los ejes importantes del plan -continuó- es la sostenibildiad, no sólo en lo ambiental sino en lo social y económico» y señaló que «hoy tenemos trabajando en enoturismo a miles de jóvenes que estarían en las ciudades de no surgir esta oportunidad en sus lugares de residencia».

El empresario destacó que la Coviar agrupa referentes y especialistas del sector privado y público, técnicos, productores, bodegueros y especialidades que antes no existían en el país, como los sommeliers, que hoy son parte de la sommelería mundial, lo mismo que las vinotecas, «que son embajadas de la vitivinicultura».

La secretaria de Promoción Turística dijo a continuación, respecto del convenio, que «es fabuloso desde muchísimos puntos de vista poder contar con toda esta información, datos, saber hacia dónde vamos a orientar nuestras ofertas para poder conseguir que más turistas decidan recorrer la Argentina», en particular las provincias enoturísticas.

Martínez resaltó el trabajo mancomunado entre los sectores públicos y privado que generó un crecimiento exponencial del enoturismo y que «el vino hoy sea bebida nacional, y todo eso nos lleva a decir cómo vamos a repensar esta actividad, cómo la vamos a hacer».

«Estamos mostrando a través del vino todos los aspectos que son diferenciales de la Argentina, las cualidades, ese orgullo de ser nacional; el vino tiene esa identidad propia, que demuestra cómo somos, resalta las regiones, la belleza natural, todo el entorno», aseguró la funcionaria.

Para el final de su discurso, destacó algunas estadísticas nacionales, como los 230.000 empleos directos que genera la vitivinicultura en forma directa, con 223.000 hectáreas cultivadas, que representa el 3% a nivel global y coloca al país en el quinto puesto de superficie cultivada en el mundo.