«No voy a parar hasta demostrar mi inocencia», aseguró Huichaqueo

Luego de ser condenada a cuatro años de prisión, la ex ministra de Familia Leticia Huichaqueo habló con los medios de prensa, donde aseguró que no esperaba un fallo de tal magnitud: «Reitero mi inocencia y, tal como lo dijo mi abogado, están todos los argumentos. Yo no soy la responsable directa, así que seguiremos con todas las instancias de apelación correspondiente hasta lograr mi inocencia, porque va a quedar demostrado que yo soy inocente y nada tengo que ver con esta causa que se me imputa».

Cabe aclarar que, hasta la sentencia no quede firme, Huichaqueo continuará con libertad ambulatoria y, en el caso de que el Tribunal confirme la pena, la misma será de efectivo cumplimiento.

En su versión de los hechos, la ex funcionaria recordó que «yo era ministra, estaba en el lugar donde iba ocurriendo la catástrofe, así que había un subsecretario, una encargada de depósito. Esto tiene que ver con otras cuestiones que no hacen a mi responsabilidad, por eso digo que no voy a parar hasta demostrar mi inocencia».