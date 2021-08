Menna denunció “discriminación” de Nación a Chubut por no girar fondos a la caja jubilatoria

El diputado nacional Gustavo Menna advirtió “una discriminación” de Nación a Chubut por no haber recibido la Provincia fondos para cubrir el déficit en el ISSyS, pese a que se aumentó en más de 12 mil millones de pesos el presupuesto para las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. El incremento presupuestario fue determinado por un decreto emitido el miércoles de esta semana.

La situación fue el motivo por el cual Menna pidió este viernes, por medio de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados, que la Jefatura de Gabinete informe por qué “en 2020 y en lo que va de 2021 no se efectuaron transferencias a Chubut para cubrir el déficit de su caja previsional”, pese a la ampliación del presupuesto asignado para cubrir déficits en las cajas previsionales de las 13 provincias que no las transfirieron a Nación en la década de 1990.

El diputado incluyó en el pedido de informes el pedido para conocer los motivos por los cuales en 2020 se hicieron transferencias a Buenos Aires (por 6 mil millones de pesos) y Chaco (1.400 millones), provincias con las que no se firmaron acuerdos para ello. En este 2021 Chaco recibió otros 2.400 millones. Y también, sin acuerdo previo, fueron destinados a Santa Cruz 1.004 millones de pesos.

Menna repasó que en la ley de presupuesto para 2021 la suma prevista para distribuir entre las 13 provincias se fijó en $43.964.700.000. Y que el miércoles último, 4 de agosto, por DNU se aumentó esa cifra a $56.064.700.000. Es decir, un incremento de más de 12 mil millones de pesos.

“Sin embargo, del repaso de las transferencias realizadas en los ejercicios 2020 y 2021, se desprende que la caja previsional de Chubut, el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), no ha recibido absolutamente un solo peso de asistencia financiera”, dijo Menna.

“Chubut, que vino registrando atrasos recurrentes en el pago de las jubilaciones y pensiones a los beneficiarios de su caja previsional, no ha recibido ningún tipo de asistencia por vía de este programa”, enfatizó.

Por ello calificó de “discriminación” a la situación, “con el agravante que repercute sobre los derechos de jubilados y pensionados de la provincia, que con esos aportes no hubiesen tenido que soportar demoras en el pago de sus haberes, como lo han venido teniendo que afrontar en el último tiempo”.

Menna contrastó además esta falta de transferencias a Chubut con la asistencia que en este año recibieron Córdoba por $ 12.864 millones, Corrientes por $ 587 millones, Entre Ríos por $ 4.066 millones, Formosa por $ 1.469 millones, La Pampa por $ 1.231 millones, Misiones por $ 980 millones y Santa Fe por $ 6.731 millones.