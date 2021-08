Massoni: “Yo voy a centrar la campaña en la gestión”

El precandidato a senador por Chubut Primero, Federico Massoni, afirma que su campaña estará centrada en “la gestión”, con un mensaje al electorado en el que apelará a recuperar “la identidad chubutense”. “Yo soy un hombre de acción, un hombre de gestión”, dijo Massoni en diálogo con AzM TV Canal 9, al remarcar que sus recorridas por las diversas ciudades de la provincia, no serán producto de la campaña electoral, sino la continuidad de la labor que lleva adelante permanentemente.

“Yo no estoy en el territorio por la campaña, siempre estuve en el territorio”, indicó Massoni al tiempo que agregó que se reconoce como “un hombre de gestión”, y que sus objetivos de cara a las legislativas 2021, son “el orden, el respeto al que está al lado nuestro, el respeto a la norma y el respeto al esfuerzo”.

El ministro de Seguridad y precandidato a senador, no ahorró críticas para con la diputada Leyla Lloyd Jones que este jueves presentó un proyecto en la Legislatura de Chubut en el que pretende se declare la Emergencia en Seguridad, y que entre otras cosas propone la presencia de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), en la ciudad de Trelew.

“Quisiera saber qué proyectos presentó Leyla Lloyd Jones, para cambiar la situación de que somos la provincia que tiene récord de violencia de género”, dijo Massoni al cuestionar a la legisladora provincial de quien dijo, “hace campaña, y no se da cuenta que la gente está repodrida de este accionar”.

En cuanto al rol de las Fuerzas de Seguridad Federales, el ministro sostuvo que respeta la labor del personal de servicio, “lo que no me merece respeto son las políticas públicas que quieren llevar adelante a nivel nacional en materia de seguridad”, sentenció Federico Massoni.