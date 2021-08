Massoni cargó contra Nación y defendió su política de “mano dura”

El ministro de Seguridad de Chubut y precandidato a senador nacional por el oficialismo, Federico Massoni, analizó el escenario electoral de cara a las PASO. En diálogo con Clave Política, que se emite por la pantalla de Canal 9, ratificó sus críticas hacia las políticas de seguridad del Gobierno nacional y reiteró sus cuestionamientos a la ministra Sabina Frederic sobre quien había ironizado en la polémica por los carpinchos de Nordelta. Dijo que desde Nación “justifican las usurpaciones en la cordillera” y sostuvo que “si defender el orden, disciplina, respecto y cumplimiento a la ley es ser mano dura, entonces soy mano dura”.

Sobre la situación actual de la provincia admitió que hay “problemas sin resolver, pero ahora estamos enderezando en barco”, y resaltó que “a pesar de esta crisis no se han producido despidos en el Estado”, indicando que hay actualmente “67.000 empleados públicos”.

En cuanto a las candidaturas afirmó que “la gente está podrida de los políticos. Yo me considero un político, y soy genuino con lo que digo y lo que pienso. Lo que me acompañen será por lo que pienso y hago”, reflexionó.

Consultado sobre el mote de mano dura que le atribuyen por su accionar desde la función pública, Massoni dijo defender “el orden, disciplina, respeto y cumplimiento de la ley. Si defender que el que delinque vaya preso, es ser mano dura, entonces soy mano dura”, manifestó.

Elecciones en pandemia

Por otro lado, Massoni calificó la elección como “extremadamente compleja, no solo por una cuestión fundamental como la pandemia ya que habrá mecanismos distintos por los que se votará, sino que es una elección de medio tiempo en la que la ciudadanía, en su mayoría, no comprende o no le importa el funcionamiento que pueda llegar a tener, cómo le puede llegar a cambiar o ayudar en la vida alguien que va al Congreso de la Nación”.

Sin “disciplina partidaria”

En el mismo sentido, el funcionario pidió que “aquellos que vayan a ocupar un lugar en el Congreso sean embajadores de Chubut en la Nación, no embajadores de la Nación en Chubut, esa es la diferencia que planteamos en el espacio político que representamos” y remarcó que “buscamos representar al ciudadano chubutense”.

“En varias ocasiones hemos vivido la disciplina partidaria, en la que no se privilegian los beneficios que deberían tener los chubutenses, sino los del Gobierno Nacional”, manifestó.

“Bloque Chubut”

“No me considero un empleado de nadie de Nación y no respondo a nadie de allí; no me hago el que va a estar ‘del otro lado’, sino que para toda cuestión que beneficie a Chubut, si estoy en ese lugar, van a contar conmigo”, admitió Massoni y adelantó que “nosotros conformaríamos un bloque propio, uno perteneciente a Chubut, no integraríamos un bloque de Cambiemos o del Frente de Todos, ya que automáticamente lo lleva a seguir una disciplina partidaria, como ha ocurrido”.

“Somos de las provincias que menos recibe”

“A diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado un voto hace la diferencia”, planteó el precandidato de Chubut al Frente, puntualizando que “se vienen votaciones extremadamente importantes a nivel nacional, y hay una necesidad de los votos por parte de Nación”.

Sobre esto último, subrayó que “siendo una de las provincias que más le aporta a Nación, somos de las que menos recibe de Nación y creo que es el momento en que podemos aprovechar el peso que podemos tener en la Cámara de Senadores y que se empiece a mirar a Chubut no como una provincia dependiente, sino una ‘igual’”.

“Queremos unir a los chubutenses”

“Vengo recorriendo la provincia hace 3 años y medio, ahora con mayor intensidad”, mencionó el Ministro de Seguridad, quien dijo venir “a rescatar aquello que nos puede unir a los chubutenses, no lo que nos puede separar, lo cual es fácil; en este sentido me siento totalmente distinto al resto de los candidatos”.