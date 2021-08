Luque destacó la asignación de 500 millones de pesos para obras hídricas en Chubut

Tras la sanción de la ley que declara la Emergencia Hídrica en todo el territorio de Chubut, que permitirá destinar fondos especiales para concretar distintos proyectos elaborados para brindar soluciones en materia de abastecimiento de agua, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, valoró la labor conjunta entre los jefes comunales de la cuenca y el titular del Instituto Provincial del Agua, Nicolás Cittadini, para avanzar con obras tendientes a optimizar el uso del recurso hídrico.

Luego de la reunión que mantuvieron el miércoles los mandatarios municipales de la cuenca Senguer-Golfo San Jorge con el presidente del IPA, en la que se recalcó la necesidad de la ejecución de obras para paliar la problemática del abastecimiento del agua, la Legislatura declaró la Emergencia Hídrica en la provincia, mediante la cual se destinarán fondos por 500 millones de pesos para la concreción de proyectos previstos para esta temática.

Al respecto, Luque indicó que “nosotros veníamos solicitando que se incorporen recursos económicos que permitan comenzar las obras necesarias, como las compuertas satelitales para el seguimiento permanente en cada uno de los campos donde se utiliza de forma irracional el riego por inundación. Esta es una de las aristas que se deben tratar de forma urgente en la temática del agua”.

En ese sentido, destacó que “la declaración de la Emergencia Hídrica por parte de los legisladores provinciales nos permitirá encarar de otra manera esta problemática. Esto incluye fondos por 500 millones de pesos, de los cuales 250 millones serán destinados al IPA y otros tantos al Ministerio de Infraestructura de la provincia, cuyo titular, Gustavo Aguilera, no se presentó a la reunión que tuvimos el miércoles, lo que para nosotros hubiera sido muy importante”.

Asimismo, expuso que “desde el Municipio, conjuntamente con la SCPL, estamos avanzando en diversos temas que vamos a tratar la semana próxima con el ENOHSA, como los acuíferos y la micromedición. Además, debemos comenzar a pensar en elaborar un proyecto de desalinización, tal como hizo Caleta Olivia, que hoy cuenta con una planta de ósmosis inversa”.

Continuando en ese tenor, el jefe comunal recalcó que “este jueves estaremos enviando al ENOHSA el proyecto definitivo que contempla 18 nuevos acuíferos entre Manantiales Behr y El Trébol, que nos permitirá ingresar al sistema de acueductos de nuestra región 400 metros cúbicos por hora, cantidad de agua importante para llegar al verano en una mejor posición”.

“El tema del agua no hay que sintetizarlo en acueductos o más plantas, tiene varias aristas y debemos comenzar a hablar de una vez por todas del cambio climático. Tenemos que tener una conciencia real acerca de cómo utilizamos el recurso. En Comodoro tenemos un uso muy irracional, como si hubiera de sobra, y la realidad es que debemos cuidarlo mucho más”, enfatizó.

Del mismo modo, manifestó que “contamos con un gobierno nacional como el que conduce Alberto Fernández con una gran mirada federal, en su momento recibimos la visita de funcionarios como el ministro Gabriel Katopodis y venimos gestionando obras que venían siendo históricamente postergadas”.

Finalmente, Luque señaló que “si bien aún falta mucho por hacer, el hecho de que desde Nación nos abrieran las puertas nos facilita encarar los desafíos. El tema del agua no es una excepción y quedó demostrado con el financiamiento para los emisarios marinos, obra que permitirá el reúso de agua para riego”.