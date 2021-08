La variante Delta, cerca de convertirse en transmisión comunitaria en el país

La ministra de Salud Carla Vizzotti llegó hoy de Moscú y dio definiciones sobre la variante Delta en la Argentina: “Al momento tenemos aislados 202 casos, 180 están relacionados con viajes o contacto con viajeros, otro grupo está vinculado con un aglomerado de contagios en Córdoba y falta identificar el nexo epidemiológico de unos 10 casos”. En palabras de la funcionaria, uno de esos casos puede llegar a convertirse en el primer caso de transmisión comunitaria de la variante Delta en el país.

Más temprano, el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que un paciente del gran Buenos Aires que vive en Lanús se contagió de la variante Delta sin nexo epidemiológico con viajeros y lo consideró un caso ocasionado por transmisión comunitaria.

Según explicó el funcionario, el paciente se contagió en su ámbito de trabajo: “Hay un caso del día de ayer de una persona sin nexo con viajes, lo que se llama transmisión comunitaria. Vive en Lanús pero trabaja y se contagió en la ciudad de Buenos Aires donde desempeña sus tareas laborales”. En el transcurso de la tarde, fuentes oficiales confirmaron que los casos confirmados en la ciudad de Buenos Aires sin relación con viajeros son 10, uno de los cuales vive en Lanús, pero se contagió en la Capital Federal. Además, de esa decena total, dos personas se contagiaron por ser contacto estrecho. Aunque la información se mantiene en estricta reserva, dos pacientes son empleados de la Biblioteca Nacional.

Pese a estas declaraciones, aún el Ministerio de Salud de la Nación no confirmó la circulación comunitaria de la variante Delta en el país. Algo inminente, pero que todavía fue no oficializado.

Durante la conferencia de prensa en el Aeropuerto de Ezeiza, la funcionaria nacional destacó que se sigue “trabajando para que al detectar un caso de variante Delta se generen acciones intensificadas de control como el aislamiento ampliado de los contactos”. Vizzotti remarcó que “la circulación comunitaria difiere de la predominante. Las variantes compiten entre sí”.

Según datos del Ministerio de Salud, la variante Gamma del virus SARS-CoV-2, registrada por primera vez en Manaos, Brasil, continúa siendo la de circulación predominante en el país.

“Hemos logrado en la provincia de Buenos Aires demorar el ingreso de la variante Delta y en cuanto a la circulación comunitaria, veníamos sólo con casos encapsulados en medidas de aislamiento, pero por primera vez detectamos un caso de Delta que no es producto ni de un viajero ni de un contacto con viajero”, informó el gobernador Axel Kicillof en una conferencia de prensa brindada esta mañana.

Previamente, el ministro Nicolás Kreplak, habló sobre el caso de Lanús y resaltó que “esa persona trabaja y se contagió en la Ciudad de Buenos Aires donde desempeña sus actividades”, y sugirió que “la transmisión comunitaria empieza a darse”. De todos modos, resaltó que en la provincia se mantuvieron los aislamientos de quienes vuelven del exterior en hoteles, pero, dijo que “en otras jurisdicciones se toman medidas de menor control”, al referirse a las disposiciones sanitarias en territorio porteño.

“Por ahora detectamos un solo caso y, según indica todo, fue un compañero de trabajo que tenía esta variante y la contagió. Seguiremos investigando y mejorando los cuidados”, apuntó Kreplak.