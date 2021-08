La foto de Alberto Fernandez define el escenario electoral

El analista político Ignacio Zuleta Puceiro analizó la polémica desatada por la trascendencia de la foto tomada en la Quinta de Olivos, durante el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, en plena cuarentena estricta en 2020. En diálogo con Clave Política, que se emite Canal 9, sostuvo que “el gobierno falló y la oposición mucho más”, al evaluar que el oficialismo queda encerrado en la foto de Alberto Fernández trasgrediendo las restricciones y la oposición no puede hacer foco en la crisis de credibilidad. En este marco, solo el radicalismo estaría planteando una estrategia con visión crítica captando el descontento de la gente.

El especialista estimó que la foto definiría la paridad de estas elecciones a favor de la oposición: “el gobierno nacional ha perdido esa ventaja inicial que tenía; hasta hace una semana llevaba 5 puntos de ventaja en la provincia de Buenos Aires, lo que significaba 3 o 4 puntos de ventaja a nivel nacional”, puntualizó, al tiempo de aclarar que habrá que continuar analizando el comportamiento de los votantes.

No obstante, Zuleta Puceiro sostuvo que “no veo a nadie con autoridad moral en la oposición para sacar ventaja de esta situación”. Dijo también que el gobierno quedó embretado en la política de sanciones que aplicó para la pandemia: “ahora se ve lo ridículo de una imputación penal por violar un DNU. A medida que salgamos de la pandemia se notarán las deficiencias y lo exagerado que era aplicar el código penal para hacer cumplir un DNU”, evaluó.

“Ha sido un comienzo de campaña sin propuestas, sin ideas, sin brillo. Y en las encuestas escuchamos indignación, bronca, rabia”, en la población, y al referirse al impacto de la foto de Olivos consideró que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, “no ha salido bien de las declaraciones” en las que intentó aclarar la situación.

Sostuvo que en las próximas mediciones se verá el impacto de la foto de la polémica, admitiendo que hoy “no podemos prever cómo esto decantará en votos, ya que hubo muchísimas denuncias con el gobierno anterior y los juicios nacionales que motorizó la Justicia de Comodoro Py; esta vez no sabemos, hay un impacto muy grande y hay una crisis de todo tipo, de gobernabilidad y legitimidad y credibilidad, a la que se ha agregado una crisis de ejemplaridad”.

También, Zuleta recordó el escándalo ocurrido con los “vacunatorios VIP” por el cual el presidente Alberto Fernández le solicitó la renuncia a su entonces ministro de Salud, Ginés González García.

“En una campaña, la capacidad para fijar la agenda es fundamental”, planteó el analista, agregando que “esta vez, no parecería que haya en la oposición algún liderazgo o algún partido con fuerza moral; hoy no veo las posibilidades de que surja alguien con capacidad moral y política para capitalizar esto”.

“En el país había una situación favorable para el Frente de Todos, que conducía hacia una victoria ‘raspando’, y esto hay que verlo con cuidado esta semana; las tendencias son muy fuertes, no han variado, probablemente el FDT pierda esa ventaja si en la oposición se ofrece una alternativa, en este momento no se ve”, analizó Zuleta Puceiro.