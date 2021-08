“Flor” Romero ya está en Tokyo para su participación olímpica

La joven esquelense Florencia Romero, ya arribó a Japón y ya está dentro de la Villa Olímpica de Tokyo, para participar desde la semana próxima en los Juegos Paralímpicos 2020.

En lo que será su segunda cita olímpica, “Flor” competirá el lunes 30 en lanzamiento de disco y luego estará en lanzamiento de bala el día jueves 2.

“Flor” debutará el lunes 30

La atleta esquelense Florencia Romero, disfruta de sus primeros días en Japón, mientras espera por su debut en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, ya instalada en la Villa Olímpica.

Vale destacar que la joven debutará en estos JJOO el próximo lunes 30 a las 21:34 horas de nuestro país, cuando compita en la prueba de lanzamiento de disco; mientras que su segunda prueba, será el jueves 2 de septiembre, en lanzamiento de bala.

En esta segunda participación olímpica, tras Rio 2016, Florencia se expresó a través de sus redes sociales, donde indicó en un posteo: “el camino es duro pero hermoso y cuando llega es único. Felicidad plena y sé que se me nota a kilómetros. Es acá donde quiero estar”.

La lanzadora cordillerana está en Tokyo 2020 junto a su profesor Javier Álvarez.

Los Juegos Paralímpicos 2020 contará con la participación de atletas de 160 países que desde este martes 24 y hasta el 5 de septiembre, siendo esta la 16° edición de las justas reservadas para los mejores deportistas del mundo con alguna discapacidad física, mental o sensorial.

Vale destacar que por parte de la delegación Argentina, estará integrada por 57 atletas que participarán en 11 disciplinas.

JUEGOS PARALÍMPICOS – EN TOKYO 2020

CON HORARIOS DE ARGENTINA

PROGRAMACIÓN MARTES 24

Natación

+ 21:59 hs. – 100m Mariposa S14 Caballeros, Eliminatorias Serie 2: Lautaro Maidana Cancinos.

+ 23:08 hs. – 200m Libre S5 Damas, Eliminatorias Serie 1: Ana Noriega.

Tenis de Mesa

+ 22:20 hs. – C3 Damas, Grupo E, fecha 1: Verónica Blanco vs. Michela Brunelli (Italia).

Ciclismo de Pista

+ 23:17 hs. – Persecución Individual 3000m Damas C5, Clasificación: Mariela Delgado.

+ 23:52 hs. – Persecución Individual 4000m Caballeros Tándem B, Clasificación: Sebastián Tolosa/Maximiliano Gómez.

MIÉRCOLES 25 (MAÑANA)

Tenis de Mesa

+ 01:00 hs. – C5 Caballeros, Grupo C, fecha 1: Mauro Depergola vs. Tommy Urhaug (Noruega).

+ 01:40 hs. – C1-2 Damas, Grupo A, fecha 1: Constanza Garrone vs. Giada Rossi (Italia).

+ 04:00 hs. – C1 Caballeros, Grupo A, fecha 1: Fernando Eberhardt vs. Young Dae Joo (Corea del Sur).

+ 06:40 hs. – C3 Damas, Grupo E, fecha 2: Verónica Blanco vs. Edith Sigala López (México).

+ 07:20 hs. – C3 Caballeros, Grupo C, fecha 1: Gabriel Copola vs. Florian Merrien (Francia).

* Todas las actividades con hora de nuestro país. La agenda está sujeta a cambios y actualizaciones.