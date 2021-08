Estrategia de campaña

De acuerdo al cronograma electoral, a partir del domingo 8 de agosto las agrupaciones políticas podrán comenzar a exhibir los spots de sus precandidatos a diputados y senadores en los espacios cedidos en los distintos medios de comunicación. Sin embargo, la difusión en redes sociales no está regulada, y desde la oficialización de las listas, los precandidatos no han perdido oportunidad de utilizar cuanta herramienta está disponible. Quien ha demostrado tener práctica en buscar protagonismo a través de las redes sociales, es el precandidato a senador por el oficialismo, Federico Massoni. Además de los habituales videos que publica la prensa del Ministerio de Seguridad; ahora el funcionario encontró una nueva veta para transcender en los medios nacionales, sin mucho esfuerzo y sin gastar un céntimo. Eligió enfrentar a la titular de la cartera de Seguridad a nivel nacional a través de las redes. El objetivo de Massoni fue alcanzado, apareció en todos los medios por su cruce con Sabina Frederic y Gabriel Fuks, pero en los hechos la política de seguridad en Chubut, no resulta tan eficiente como intenta demostrar el polémico ministro.