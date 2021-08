En Rawson multarán a los comercios que entreguen bolsas de polietileno

La Secretaría de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección General de Protección Ambiental, a cargo de Matías Passetti, continúan realizando inspecciones en los comercios capitalinos, con personal del área de Ambiente, Bromatología y Comercio con el objetivo de notificarlos de las nuevas ordenanzas vigentes en la ciudad capital.

El funcionario municipal brindó detalles de las notificaciones que están realizando “con las nuevas Ordenanzas municipales, una de ellas es la entregar bolsas tipo camiseta, que entró la prohibición a partir del 15 de agosto” agregando que “a medida que vamos haciendo nuestro trabajo del relevamiento diario, damos información a los vecinos y a los comerciantes de estas nuevas medidas”.

En relación al no uso de las bolsas de polietileno indicó que “hay muchos comercios que por iniciativa propia ya vienen hace tiempo la modalidad de no entregar bolsas, y otros han tomado las medidas con buenos ojos, una por el aporte ambiental que quiere hacer cada vecino, y otra porque es un gasto menos que va a hacer el comerciante” y recordó que “habrá un estricto control en los comercios y fundamentalmente será un impacto ambiental menor”.

Passetti señaló respecto a la Ordenanza N° 8157, la cual prohíbe a los comercios la entrega y utilización de descartables plásticos de un solo uso (sorbetes, vasos y utensilios) indicó que “estará prohibido su expendio en todo el ámbito comercial, tanto pequeños, medianos o grandes comercios”.

Respecto a los cestos de basuras de los comercios o domicilios manifestó que “aquellos que no tienen cestos de basura o lo tienen en malas condiciones, les brindamos el asesoramiento en primera instancia o la intimación en caso incumplir la norma. Además, teniendo como objetivo la limpieza de la ciudad”.

Por último, el responsable del área de Protección Ambiental sostuvo que “nuestro objetivo es que el Sistema de Recolección funcione de la mejor manera, para esto desde el Área de Recolección el trabajo es pasar todos los días, mantener lo máximo posible de limpieza el cesto, pero también obviamente, necesitamos del aporte del vecino de tener el cesto en condiciones” agregando que “la responsabilidad es de todos, por de nuestra parte para que Rawson sea una ciudad limpia y ordenada”.