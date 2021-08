El Frente de Todos presentó sus candidatos para las PASO

Los precandidatos a legisladores nacionales del Movimiento de Integración Chubutense del Frente de Todos fueron presentados este viernes en un acto que tuvo lugar en el Paseo Costero km 5 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. El acto, que a causa de la pandemia debió resguardar los protocolos sanitarios, presentó en sociedad a los dirigentes Carlos Linares y Florencia Papaiani como aspirantes al Senado de la Nación y a María Eugenia Alianiello y Rafael de Bernardi para la Cámara de Diputados de la Nación.

Del mismo modo fueron presentados los candidatos suplentes para la Cámara Alta, Emanuel Coliñir y Mónica Montes Roberts, y Natalia Soledad Ravarotto y Guillermo Segundo Casanova para la Cámara Baja.

Linares: “Hay que tener memoria”

Del encuentro participaron el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, el intendente de Río Senguer, Miguel López Gutiérrez, el intendente de Sarmiento, Sebastián Ángel Balochi, el ex intendente de Trelew y ex vicegobernador Gustavo Mac Karthy, y el diputado nacional Santiago Igón, entre otros dirigentes

“Tenemos que tener memoria de quiénes somos, de dónde venimos. Estos somos nosotros, somos los y las peronistas y tenemos que entender lo que está en juego: venimos de una crisis, y nosotros nos vamos a hacer cargo como lo hicimos siempre”, afirmó el precandidato a senador nacional Carlos Linares.

El ex intendente de Comodoro Rivadavia recordó que “cuando en el año 2003 el país estaba en llamas, hubo un desfachatado que llegó también del sur y se hizo cargo. Hay que tener memoria. Eso se hizo porque hay un proyecto político, gente que dejó la vida por un proyecto político”.

“El compromiso nuestro es hacia el gobierno nacional y más aún con los chubutenses. Que ningún chubutense tenga duda de que vamos a defender los intereses de los chubutenses”, subrayó al tiempo que manifestó el “total apoyo al Presidente y la vicepresidenta de la Nación. “No tengan dudas de que el único que puede hacer vivir a los argentinos de la mejor manera es este proyecto nacional y popular», expresó.

Papaiani: “proyecto integrador y con futuro”

Por su parte, la precandidata a senadora nacional Florencia Papaiani subrayó la “responsabilidad y el compromiso” con la que asumió el desafío electoral y destacó que “esta unidad llevó mucho de construcción y de diálogo, porque entendimos que la construcción colectiva está por encima de lo personal”.

“Esta lista va a llevar la solución concreta a los problemas de los chubutenses”, dijo, al tiempo que sostuvo que “en esta elección se pone en juego dos modelos de país: uno con Macri a la cabeza, que nosotros como chubutenses lo sufrimos durante cuatro años, cuando teníamos que explicar que necesitábamos de la presencia del Estado, cuando se paralizaron obras, y otro que representa un proyecto integrador y con futuro y posibilidades para todos”.

La campaña en marcha

A modo de presentación, el intendente local, Juan Pablo Luque introdujo a los candidatos al señalar que “estas mujeres y estos hombres son los que nos van a representar de la mejor manera, los que van a llevar los intereses de los chubutenses ante un gobierno como el de Alberto y Cristina que nos abren las puertas ante los pedidos de los intendentes”.

El precandidato a diputado nacional Rafael De Bernardi, abogó por la representación que necesita la provincia de Chubut a nivel nacional y recordó la «falta de obras de infraestructura, de apoyo a las economías regionales y al turismo», a la vez que agradeció «la invitación generosa de este grupo de trabajo para integrar a un representante de la Cordillera».

Por su lado, la precandidata Mónica Montes Roberts manifestó que los aspirantes al Congreso Nacional muestran “un ejemplo de unidad trabajando juntos para sacar adelante a la provincia de Chubut que ha sido prácticamente devastada” y valoró que son candidatos “que tienen experiencia y juventud para poder levantar este muerto que nos dejó el macrismo”.

En tanto, el precandidato a senador suplente Emanuel Coliñir manifestó que “esta es una lista que tiene militancia, es una lista que parte de la sensibilidad social de comprender qué está sintiendo el otro, y a partir de ahí construir en conjunto la planificación necesaria para lograr la vida que queremos, el Chubut que queremos”.

Por su lado, Ravarotto sostuvo que “detrás nuestro, detrás de cada uno de los que integramos esta lista, tenemos una inmensa cantidad de compañeras y compañeros en cada uno de los rincones de la provincia, que día a día caminan la provincia, que están comprometidos con los que necesitan, y eso es peronismo. Esta lista es peronismo”, concluyó.