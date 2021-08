Comodoro: Vandalizaron a una escuela y dejaron a todos los chicos sin clases

Las últimas novedades para la Escuela 218 de Comodoro Rivadavia no son buenas: el establecimiento ubicado en el barrio Máximo Abásolo sufrió actos vandálicos y desconocidos les sustrajeron los medidores de gas y luego los portones de ingreso.

En diálogo con Canal 9, su directora, Mónica Martí, comentó que «es una escuela nueva que tiene apenas 3 años de construida, pero con algunas cuestiones muy puntuales que impiden la presencialidad de los alumnos» y recordó que «desde el inicio de la pandemia que no se podía asistir, y ahora nos robaron en primer lugar el medidor de gas, lo que generó un gran trastorno ya que había que conseguir uno igual, dado que no es común».

A puertas abiertas

A ello, Martí sumó que «ahora, el viento nos está llevando la chimenea y todos los gases que el equipo expulsa al exterior se están quedando adentro del edificio», remarcando que «por supuesto, cuando venimos tenemos todo abierto porque sino no podemos estar, y en estas condiciones los niños no pueden asistir».

Sobre esto último, la directora también hizo referencia a la necesidad de reconstruir el sistema cloacal, que presenta deficiencias.

Con fondos particulares

Como si ello fuera poco, «nos han robado las rejas», lamentó la educadora, puntualizando que «han arrancado una de las rejas de la pared para ingresar a la escuela, y esto ya pasó antes; llamé a quien debía contactar por este tema y me dijeron que iban a informar, pero no me dieron ninguna solución; y esto ocurrió el viernes anterior al receso invernal, así que decidí llamar a gente conocida que me ayudara por lo menos con la puerta, porque no hubo respuestas oficiales, además de que el arreglo lo pagué de mi bolsillo para que los famosos ‘amigos de lo ajeno’ no ingresaran a este edificio, que es del Estado, y que luego tengamos que responder por ello».

Aulas prestadas

En otro orden, Martí expuso que «la escuela cuenta con una matrícula de 208 alumnos que son de este barrio, Quintas 1 y 2, Ex Radio Estación, Cordón Forestal y el barrio San Cayetano; es un radio muy importante, incluso ha venido gente de zona norte pidiéndonos un lugar y por gestión de la supervisora se ha conseguido un préstamo de 7 aulas en la escuela 160 en el turno tarde, previendo que no se soluciona el problema, para que los chicos más pequeños puedan tener clases los lunes, miércoles y viernes».

Sin transporte

Mientras que la mitad de los chicos «viene caminando», el resto de la matrícula «asistía a la escuela con un transporte que el Estado pagaba, pero la respuesta que tengo ahora es que no van a llevar a la Escuela 160 porque el Ministerio de Educación derivó esos vehículos a la Dirección de Transporte, la cual no estaría prestando este servicio en este momento; entonces, los chicos se quedaron sin ese transporte».