Alitalia quiere devolver los pasajes en pesos y no dólares

No es noticia que la empresa Alitalia dejará de operar el próximo 14 de octubre, transformándose en la aerolínea Italia Trasporto Aereo (ITA), lo que sí causó conmoción en el sector fue que anunciaron que el 14 de agosto la compañía cancelará todas las reservas activas con fecha de vuelo posterior al 15 de octubre. Y el problema mayor es que pretenden devolver los importes pagados en dólares, en pesos argentinos.

Por este motivo, desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT) anunciaron que están analizando iniciarle acciones legales a la empresa, porque rechazan la posibilidad de que la firma devuelva los pasajes abonados en dólares y bonos en dólares en pesos argentinos, al tipo de cambio de la fecha en que se emitieron los pasajes. Los tickets aéreos adquiridos en moneda local irán a reembolso en la moneda original de emisión, a valor nominal. Al respecto, las devoluciones sufrirán el impacto de la devaluación y la inflación en Argentina.

Devoluciones

Tommaso Fumelli, country manager Argentina & Chile de la aerolínea, le comunicó a FAEVyT que las devoluciones involuntarias se podrán solicitar sólo cuando en las reservas aparezca “UN”; mientras que las devoluciones voluntarias se deberán solicitar antes con la penalidad correspondiente.

Al respecto, desde la entidad que conduce Gustavo Hani enfatizaron que ANAC no le prohíbe a Alitalia volar al país, y explicaron: “La aerolínea no vuela por decisión propia. No hay excusa para penalizar a un pasajero por la devolución voluntaria de una prestación que la firma no honra”.

Por otra parte, Alitalia no endosará a ITA ni los socios de SkyTeam, ni tampoco reconocerá el programa Millemiglia. Los socios Millemiglia perderán sus millas y tendrán tiempo hasta el 14 de agosto para emitir premios con los partners SkyTeam.

“Expresamos nuestra total disconformidad con la nueva política comunicada”, recalcaron desde el orden de Gustavo Hani, que intentarán gestionar alguna compensación para los pasajeros perjudicados.

¿Cómo será la nueva aerolínea ITA?

ITA nace en clara discontinuidad con el pasado y pretende jugar un papel protagonista en el mercado europeo e internacional.

La aerolínea, que por el momento no sería parte de la alianza SkyTeam, abre la venta de los vuelos a partir del 15 de agosto; aunque se estima que llegará al país recién en marzo de 2022.

Cabe destacar, que ITA tendrá menos flota y empleados que Alitalia, y que el dueño del 100% de la firma será el Estado italiano.

Al respecto, comenzará a operar con alrededor de 90 aviones y 6.500 empleados. En lo que concierne al plan de la compañía, buscará centrarse en rutas de largo recorrido, particularmente aquellas hacia Estados Unidos.