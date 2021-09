Acotan el distanciamiento para aumentar la presencialidad en las aulas

El Consejo Asesor Jurisdiccional se reunió esta tarde en el Ministerio de Educación para tratar las actualizaciones de las medidas de cuidado en el protocolo jurisdiccional, siguiendo los lineamientos establecidos por el Consejo Federal de Educación (CFE) en su Resolución 400/2021, aprobada por mayoría la semana última.

El CFE estableció una actualización de los protocolos que enmarcan la nueva etapa que se transita y que propicia la intensificación de la presencialidad cuidada y que significa la actualización del protocolo jurisdiccional. Hoy, en un encuentro que se extendió durante más de dos horas, y que estuvo presidido por la subsecretaria Silvia Reynoso y el director de Patologías Prevalentes del Ministerio de Salud, Sebastián Restuccia, junto a los representantes de los sindicatos docentes, se avanzó sobre las distintas actualizaciones necesarias como el distanciamiento físico y los indicadores de riesgo epidemiológico, entre otras.

Además de los funcionarios de Educación y Salud, participaron por los gremios Gerardo Carranza, del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed); Santiago Goodman, de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech); Rodrigo Blanco, de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); Gerardo Quiroga, de la Unión Docentes de Argentina (UDA); y Mónica Balmaceda, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Actualización y virtualidad

El principal cambio que establece la Resolución 400/2021 del CFE, en consonancia con los avances científicos y las recomendaciones internacionales, es el pasaje del distanciamiento social de referencia dentro del aula: de 1,5 metros vigente ahora autoriza una distancia de 90 centímetros y también 0,50 centímetros en situaciones específicas para las que para las que se prevé medidas específicas establecidas en el documento de actualización

El fundamento de esta nueva medida en la distancia física se debe a la sostenida mejora de la situación epidemiológica provincial y nacional, así como también al incremento de personas vacunadas. Esta nueva disposición para la organización escolar no implica desestimar las medidas vigentes en el protocolo jurisdiccional como el uso de mascarillas, higiene frecuente de manos y ventilación.

La subsecretaria Reynoso indicó que el objetivo de esta etapa es retomar la presencialidad plena en forma gradual y de acuerdo a parámetros específicos establecidos,

“Esta actualización del protocolo está sujeta a las condiciones epidemiológicas de cada una de las regiones, pero es importante dejar en claro que los establecimientos deben continuar respetando todas medidas que están escritas en el protocolo vigente e interiorizarse acerca de las modificaciones. Si bien hay determinados cambios es imperioso que todos estemos en conocimiento del protocolo para poder comprender la lógica de esta actualización”, señaló.

Sobre los formatos de organización escolar dijo que la actualización a lo establecido por el protocolo depende de múltiples factores: “El documento sobre el que trabajamos tiene especificaciones respecto a las condiciones en las cuales se puede reducir la distancia, en todos los casos cada uno de los escenarios posibles está detallado claramente en el apartado sobre distanciamiento físico”, expresó.

En consonancia con Reynoso, el representante de la ATECH, Santiago Goodman consideró que “es necesario ratificar que esto es una actualización de lo indicado en el protocolo para que no tengamos interpretaciones distintas sobre medidas, ya que es importante que se cumplan como están estipuladas en el documento jurisdiccional”.

Al ser consultada sobre la virtualidad en esta nueva etapa, la subsecretaria señaló que si bien el objetivo es volver a tener una jornada escolar presencial plena, no se debe descartar la virtualidad. “Si hay algo que la pandemia nos demostró es que la lo virtual puede ser una herramienta muy valiosa a la hora de sostener las trayectorias escolares. Es prematuro descartar de plano la instancia virtual, creo que es un recurso y una herramienta que transformó las formas de enseñar y aprender y sería un error desaprovechar todo lo que se trabajó y aprendió”.

Por su parte el representante de Sitraed, Gerardo Carranza, remarcó que la realidad educativa ya no será la misma. “Creemos que la educación bimodal o híbrida llegó para quedarse y debemos trabajar para que ambas instancias cuenten con la normativa y la calidad que deben tener para garantizar no solo una buen aprendizaje sino también reglas claras para los trabajadores de la educación”.