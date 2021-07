Tras caer ante All Boys, Brown se reinicia para la 2° rueda

El sábado, por la 17° Fecha y en el cierre de la primera rueda del Torneo de Primera Nacional, Guillermo Brown cayó por 3 a 0 ante All Boys.

Este domingo, arribaba el equipo liderado por Nicolás Vazzoler que deberá cambiar de chip y mejorar en la segunda etapa de la competencia. El próximo fin de semana, será local de Brown de Adrogué.

Dura derrota de la que habrá que recuperarse

El pasado sábado en la tarde, en el Estadio “Islas Malvinas” del barrio de Floresta, All Boys se impuso ante Guillermo Brown por 3 a 0, con los goles anotados por Requena, González y Blanco, en el marco de la 17° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

Fue el encuentro que cerró la primera rueda de la competencia para los brownianos; y en el análisis general del encuentro, fue de pobre trámite para ambos equipos pero que fue el conjunto local el que supo concretar las situaciones de gol creadas, aprovechando los errores que cometió “La Banda”.

Dentro del campo de juego, no fue tal esa diferencia, con Brown que desperdició dos oportunidades de gol dadas en el segundo tiempo, primero definiendo desviado por parte de Lautaro Parisi y posteriormente con Oscar Belinetz que no pudo concretar ante el achique del golero anfitrión Mastrolía. All Boys atacó, Agüero sacó pero en el rebote, en dos consecutivas chances, cambiarlas por gol; para luego cerrar con un penal que terminó de darle el triunfo a “Los Albos”.

Tras sufrir este traspié, los dirigidos por Nicolás Vazzoler regresaron a Puerto Madryn, arribando este domingo para luego descansar y programar la semana de preparación para el próximo compromiso.

El venidero fin de semana, en lo que marcará el inicio de la segunda rueda de la competencia, será con los brownianos recibiendo en el Estadio “Raúl Conti” a Brown de Adrogué el día sábado.