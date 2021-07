Tecka: Buscan atender la superpoblación de guanacos en campos productivos

El intendente de Tecka, Jorge Seitune, se refirió a la incidencia del guanaco en los campos productivos chubutenses, y planteó la necesidad de modificar la legislación para atender dicha superpoblación.

Además, habló sobre la actualidad de la localidad y en diálogo con AzM Radio Trevelin, sostuvo que «por ahora podemos cumplir todos los compromisos asumidos normalmente, sabemos que todo es dinámico y va cambiando, inclusive con respecto al clima; nuestra mayor tarea ahora es podar todos los árboles y las plantas del pueblo» y reconoció que «con respecto a las obras, estamos bastante parados por el clima, pero trabajando en varios frentes».

Guanacos en la ruta

Sobre los diversos controles policiales en los que la localidad ha sido epicentro del secuestro de carne de guanaco, Seitune explicó: «En el caso de los guanacos, la Policía del Chubut, en un control realizado sobre la Ruta 40, ha encontrado gente que transportaba ese tipo de animal, y según la normativa vigente se les secuestró la carne. Hay que ver de qué manera se puede encarar».

Consultado sobre la necesidad de una modificación de la legislación actual para abordar la situación del guanaco en Chubut, aseguró que «muy probablemente haya que hacerla, y quienes andamos por la ruta, permanentemente vemos la sobrepoblación en la zona, incluso cuando viajamos a Trelew, pasando Las Plumas, es algo peligrosísimo para los vehículos».

Guanacos en los campos

«Hay que avanzar en una legislación de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, y también teniendo en cuenta cuál es el motivo de la caza, si es para comercializar o no», apuntó el Jefe Comunal.

«Por lo que he hablado con productores, la superpoblación de guanaco conspira con la posibilidad de los campos de ofrecer alimento para sus animales, ya teniendo poca humedad y pasto», agregó.

Guanacos en las urnas

Preguntado sobre los planes de cara al año electoral y su posicionamiento dentro del esquema político, Seitune remarcó: «Nosotros estamos dentro de Chubut Somos Todos y viendo cuáles son las movidas que se vienen de Provincia. Sabemos bien que en estas elecciones no hay mucho entusiasmo por parte de la gente en cuanto a su participación, ya que al no definirse instancias locales y provinciales, de pronto hay un relajamiento. Los nombres que están dando vueltas son los que aparecen en los medios, entre ellos Puratich, pero no tengo información de primera mano como para decir algo más».

Sobre una mayor participación femenina en el armado de listas, sentenció que «me parece bien: igualdad de derecho y de obligaciones, para mí tienen todo el derecho de poder participar en igualdad de condiciones con los hombres».