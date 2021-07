Rawson: bajó de 500 a 300 las vacunaciones diarias contra el coronavirus

El intendente de Rawson, Damián Biss, realizó una conferencia de prensa este lunes con el ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich y el Director del Hospital Subzonal Santa Teresita, Dr. Cristián Setevich, donde brindó detalles sobre el avance del Plan de Vacunación en la ciudad Capital en el marco de la pandemia por Covid – 19.

El primer mandatario municipal resaltó “el trabajo realizado por el personal de Salud en estas dos semanas, con un promedio de vacunación de 500 dosis diarias y hemos notado que desde hace dos semanas tenemos una merma en la cantidad de personas que están yendo a vacunar, hemos bajado ese número a 300, y queremos reforzar el mensaje para la comunidad porque nos parece que cuando más rápido avancemos con la vacunación nos va a permitir transcurrir este momento de la mejor manera posible”.

Agregando que “la convocatoria a los presidentes de las entidades deportivas de nuestra ciudad, como también lo vamos a hacer con los pastores, es para pedirles el compromiso de trabajar en conjunto para poder reforzar esta campaña de concientización y se pueda avanzar más rápidamente con la vacunación en Rawson”.

Por su parte, el Director del Hospital Subzonal remarcó que “en estos momentos tenemos vacunación libre desde los 18 años, y más allá de ello, de contar con 500 personas que asistían a vacunarse el número ha bajado constantemente y tenemos que decir que es importante que se acerquen a vacunar, por eso solicitamos a los integrantes de los clubes que nos ayuden como agentes sanitarios a llevar el mensaje de la importancia que es la vacunación”.

Además, indicó que “es la mejor herramienta que tenemos hoy en día para hacerle frente a esta pandemia y que nos haga el menor daño posible” haciendo hincapié en que “es fundamental que los jóvenes tengan responsabilidad individual y que se vacunen porque van a ser el vehículo de ingreso del virus al grupo familiar”.

Un buen promedio

El ministro de Salud del Chubut, Dr. Fabián Puratich, felicitó a “la comunidad de Rawson, al intendente Damián Biss y al Hospital Subzonal por el gran trabajo que están llevando adelante en la ciudad, Rawson ha sido la primera ciudad logró convocar a mayores de 18 años con vacunación libre. Felicito a todo el equipo”.

El responsable de la cartera de Salud provincial indicó además que “es esencial entender que es muy importante poder acercarse a vacunar” sosteniendo que “hoy en la provincia si sacamos al grupo de niños, niñas y adolescentes; estamos en un 53 por ciento de dosis aplicadas y en Rawson están más avanzados con un 60 por ciento, pero necesitamos ese último esfuerzo, y si bien nosotros hacemos gestiones para que desde Nación nos lleguen vacunas y les pedimos este esfuerzo de convocar a quienes participan de sus instituciones para poder llegar con mayor éxito y que pronto esto sea un mal recuerdo”, finalizó.

Hecho de estafa

El intendente Biss dejó en claro ante un hecho de estafa a un adulto mayor con el Plan de Vacunación, que “para vacunarse no se requiere ningún tipo de datos bancarios, de tarjeta de crédito” asegurando que “la comunidad no debe dar ningún dato bancario para recibir la dosis de la vacuna, la información es puntual y cuando se llama del Hospital no se exigen este tipo de datos, la conversación es puntual vinculada con temas de salud, no se piden datos bancarios”.